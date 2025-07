Etats-Unis : Donald Trump diagnostiqué d'une insuffisance veineuse après avoir fait état de jambes enflées

Donald Trump a été diagnostiqué d'une insuffisance veineuse chronique, a annoncé ce jeudi la Maison Blanche, après que le président américain de 79 ans a fait état de «légers gonflements dans le bas de ses jambes».

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a révélé que le président américain Donald Trump souffre d'une insuffisance veineuse chronique, une affection «courante chez les personnes de plus de 70 ans», ce jeudi 17 juillet. Le chef d'État a notamment passé un examen complet, incluant des études vasculaires et des échographies doppler veineuses bilatérales des membres inférieurs, à la suite d'un léger gonflement observé dans ses jambes.

Cette condition survient notamment lorsque les veines des jambes peinent à renvoyer le sang vers le cœur, généralement à cause de valvules veineuses endommagées. Elle touche environ 5% des adultes, a précisé l'AFP.

La porte-parole a précisé qu'aucun signe de thrombose veineuse profonde, de maladie artérielle, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale ou de maladie systémique n'a été constaté chez Donald Trump. Ces conditions auraient pu entraîner des complications graves sans traitement.

«Un échocardiogramme a également été réalisé et a confirmé une structure et une fonction cardiaques normales», a-t-elle ajouté, annonçant qu'une note médicale serait publiée. Elle a assuré que le président américain ne ressent aucun inconfort lié à cette condition.

Aucun traitement définitif

Aucun traitement définitif n'existe, mais les symptômes peuvent être atténués grâce à la thérapie compressive et l'activité physique régulière.

Des photos récentes ont également révélé des ecchymoses sur le dos de la main du président, qui seraient dues à «une légère irritation des tissus mous due à des poignées de main fréquentes et à la prise d'aspirine, prise dans le cadre d'un traitement standard de prévention cardiovasculaire».

«Le président reste en excellente santé, ce dont vous pouvez tous, je pense, être témoins quotidiennement», a-t-elle conclu.

Donald Trump a effectué son examen médical annuel en avril, après lequel son médecin a attesté de son «excellente santé». «Le président Trump fait preuve d'une excellente santé cognitive et physique et est pleinement apte à exercer les fonctions de commandant en chef et de chef d'État», alors écrit le médecin de la Maison Blanche, Sean Barbabella.