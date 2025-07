Royaume-Uni : 3 sympathisants néonazis, qui avaient planifié des attaques contre des mosquées et des synagogues, fixés sur leur sort ce jeudi

Trois Britanniques, sympathisants néonazis, connaîtront leur sentence ce jeudi 17 juillet. Ils ont déjà été reconnus coupables de préparation d'actes de terrorisme puisqu'ils comptaient attaquer des mosquées et des synagogues.

Ils idolâtraient Adolf Hitler. Au Royaume-Uni, trois hommes, sympathisants néonazis, vont enfin être fixés sur leur sort, ce jeudi 17 juillet. En effet, Christopher Ringrose, 34 ans, Marco Pitzettu et Brogan Stewart, tous les deux âgés de 25 ans, ont déjà été reconnus coupables de préparation d’actes de terrorisme par la Cour criminelle de Sheffield au mois de mai dernier. Et la peine qu’ils devront purger sera connue aujourd’hui.

Persuadés qu’une «guerre raciale» était imminente, ces trois Britanniques avaient détaillé un plan sordide, articulé en plusieurs attaques terroristes contre des mosquées, synagogues et une école religieuse musulmane.

Le plan du trio, poussé, aurait pu aboutir puisqu'ils avaient, avant leur arrestation, amassé plus de 200 armes, dont des machettes, des épées, des arbalètes, etc. Le plus âgé, Christopher Ringrose, a également été reconnu coupable d’avoir fabriqué une arme à feu semi-automatique à l’aide d’une imprimante 3D.

Propos racistes, antisémites, islamophobes, homophobes...

Si ces plans ont pu être découverts et arrêtés à temps, c’est grâce à l’infiltration de policiers sur un forum d’extrême droite via l’application Telegram. C’est à l'aide de cette messagerie que les trois coupables discutaient de leurs desseins.

D’après le quotidien The Guardian, Brogan Stewart s’était auto-proclamé comme étant le «Fuhrer», ou chef. Il avait même demandé aux membres du groupe, baptisé «Einsatz 14», de s’habiller avec des vêtements liés au mouvement néonazi.

L’enquête a aussi révélé des échanges de propos racistes, antisémites, islamophobes et homophobes. «Je veux prendre d’assaut des bâtiments gouvernementaux, et pendre les politiciens. Le gouvernement est plein de Juifs et d’autres ennemis», a écrit Brogan Stewart.

Dans certains messages, les trois Britanniques ont également évoqué l’idée de torturer des imams, à l’aide d’un «kit» fait maison, contenant plusieurs objets dangereux. L’auto-proclamé chef du groupe souhaitait par ailleurs piquer des victimes à l’aide d’une seringue afin de leur injecter de la javel.

Une «hausse de la haine»

Les trois hommes ont été arrêtés en février 2024. «Nous avons vu la construction d’une arme à feu, et nous avons vu leurs conversations changer, avec une hausse de la haine», a expliqué l’un des surintendants chargés de l’affaire, cité par The Independent.

«Nous avons vu (...) qu’ils cherchaient à agir dans le monde réel, c’est là que nous avons pris les mesures pour les arrêter», a-t-il ajouté. «C’était un point de basculement pour nous. La protection du public était absolument primordiale, et ce n’était pas une fantaisie».

Bethan David, à la tête du Crown Prosecution Service, a ajouté : «Si Christopher Ringrose avait réussi à compléter la construction de l’arme semi-automatique, imprimée en 3D, elle aurait pu être utilisée avec des conséquences dévastatrices».