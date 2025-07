Royaume-Uni : le gouvernement britannique va abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans

Le gouvernement britannique va abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans, ont annoncé ce jeudi les autorités. «Aujourd'hui, nous tenons notre promesse», a écrit sur X la vice-Première ministre Angela Rayner.

«Moderniser la démocratie britannique». Il s'agissait d'une promesse de campagne du travailliste Keir Starmer, arrivé au pouvoir en juillet 2024, c'est désormais chose faite. À partir des prochaines élections générales, qui devraient se dérouler en 2029, l'âge légal du droit de vote sera abaissé à 16 ans outre-Manche. Plusieurs millions de jeunes britanniques pourront ainsi participer au scrutin.

«Aujourd'hui, nous tenons notre promesse d'accorder le droit de vote aux jeunes de 16 et 17 ans», a écrit sur X la numéro 2 du gouvernement, Angela Rayner. «Les jeunes contribuent déjà à la société en travaillant, en payant des impôts et en servant dans l'armée. Il est normal qu'ils puissent s'exprimer sur les questions qui les concernent», a-t-elle ajouté.

Today we’re delivering on our promise to give 16 and 17 year olds the right to vote.



Young people already contribute to society by working, paying taxes and serving in the military. It's only right they can have a say on the issues that affect them. #VotesAt16

— Angela Rayner (@AngelaRayner) July 17, 2025