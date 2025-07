Brésil : l'ex-président Jair Bolsonaro contraint de porter un bracelet électronique par la Cour suprême

La Cour suprême brésilienne a ordonné à l'ancien chef de l'Etat Jair Bolsonaro de porter un bracelet électronique. Actuellement jugé pour une tentative de coup d'Etat, il lui est reproché d'inciter, avec son fils, à des «actes hostiles» contre le Brésil.

La pression monte autour de Jair Bolsonaro. Depuis 2024, l'ancien chef de l'Etat brésilien est suspecté par la police fédérale d'avoir participé à un complot visant à empêcher l'investiture de l'actuel président Lula après l'élection présidentielle de 2022 remportée par ce dernier.

Après avoir été formellement inculpé d'avoir fomenté un putsch en février dernier, le Tribunal suprême fédéral a décidé la tenue d'un procès dans cette affaire. Le juge Alexandre de Moraes, qui conduit la procédure, a décidé ce vendredi 18 juillet de contraindre Jair Bolsonaro à porter un bracelet électronique.

Donald Trump au secours de Jair Bolsonaro

En cause, les «actes hostiles» que ce dernier organiserait à l'encontre du Brésil avec son fils Eduardo. En plus de cette mesure, l'ex-chef de l'Etat est assigné à domicile entre 19h et 6h, du lundi au vendredi et toute la journée les samedis, dimanches et jours fériés.

À la sortie des bureaux du secrétariat à la Justice du district de Brasilia, Jair Bolsonaro a dit devant la presse sa «surprise» et dénoncé une «suprême humiliation».

- Jair Bolsonaro responde à carta de @realDonaldTrump . pic.twitter.com/Pj91AAxcHa — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 18, 2025

Cette décision intervient alors que Donald Trump, qui a dénoncé une «chasse aux sorcières» à l'encontre de son allié, a menacé la semaine dernière le Brésil de droits de douane supplémentaires de 50% à partir du 1er août.

Le jugement devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. L'ancien président, qui est déjà inéligible jusqu'en 2030 en raison de propos mensongers proférés sur le système de vote électrique utilisé lors du scrutin présidentielle de 2022, encourt plus de 40 années de prison.