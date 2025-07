Droits de douane américains : Lula qualifie de «chantage inacceptable» la menace de Donald Trump

Le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, a estimé ce jeudi que la menace de Donald Trump, d'imposer une surtaxe douanière de 50% au Brésil, était un «chantage inacceptable».

Une annonce qui ne passe pas. Le 9 juillet dernier, Donald Trump a déclaré vouloir imposer 50% de droits de douane supplémentaires sur les exportations brésiliennes à compter du 1ᵉʳ août, invoquant une supposée «chasse aux sorcières» contre son allié, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, jugé pour tentative de coup d'État.

Mais cette menace n'a pas été du goût du président brésilien, qui, lors d'une allocution télévisée diffusée ce jeudi 17 juillet, a qualifié de «traîtres à la patrie» «certains politiciens brésiliens» qui soutiennent les menaces de Donald Trump contre la première économie d'Amérique latine. «Le Brésil n'a qu'un seul propriétaire: le peuple brésilien», a-t-il mis en garde, tout en assurant continuer à «miser sur de bonnes relations commerciales et diplomatiques» avec les Etats-Unis.

«Ce procès doit cesser immédiatement»

Dans une lettre adressée à l'ex-président brésilien, publiée sur son réseau Truth Social, Donald Trump avait, plus tôt dans la journée de jeudi, insisté pour que le gouvernement de Luiz Inacio Lula da Silva «change de cap» et «cesse d'attaquer» Jair Bolsonaro.

«J'ai vu le traitement terrible que vous recevez aux mains d'un système injuste qui s'est retourné contre vous. Ce procès doit cesser immédiatement», avait écrit le président américain.

Face aux droits de douane punitifs annoncés par Donald Trump, le Brésil s'était dit «prêt au dialogue» sur le commerce entre les deux pays, dans une lettre rendue publique, mercredi. Ce courrier, signé du vice-président brésilien Geraldo Alckmin, également ministre de l'Industrie et du Commerce, et du chef de la diplomatie Mauro Vieira, avait été envoyé mardi, au secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, et au représentant au Commerce Jamieson Greer.

Jugé pour tentative de coup d'Etat, Jair Bolsonaro, qui a exercé la fonction suprême de 2019 à 2022, encourt jusqu'à 40 ans de prison. Le parquet brésilien a réclamé mardi la condamnation de ce dernier pour «coup d'État».