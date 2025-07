États-Unis : au moins trois morts dans un centre d'entraînement du shérif de Los Angeles

La ministre américaine de la Justice Pam Bondi a annoncé qu'au moins trois personnes sont mortes dans un centre d'entraînement du shérif à Los Angeles, en Californie.

«Un terrible événement». Au moins trois personnes sont mortes ce vendredi à Los Angeles aux Etats-Unis dans un centre d'entraînement des services du shérif, a annoncé la ministre américaine de la Justice, Pam Bondi.

I just spoke to @USAttyEssayli about what appears to be a horrific incident that killed at least three at a law enforcement training facility in Los Angeles.



Our federal agents are at the scene and we are working to learn more. Please pray for the families of the sheriff’s…

— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) July 18, 2025