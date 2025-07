Etats-Unis : un jour de prison requis contre un policier pour la mort de Breonna Taylor, les avocats de la victime dénoncent une «insulte»

La mort de Breonna Taylor, une jeune ambulancière de 24 ans tuée par des policiers en 2020, avait ébranlé les États-Unis. Cinq ans après les faits, la justice américaine requiert un jour de prison pour l'un des policiers impliqués.

La mort de Breonna Taylor, une jeune ambulancière afro-américaine de 26 ans, avait secoué les États-Unis. C’était en mars 2020, dans le Kentucky, quelques semaines seulement avant le meurtre de George Floyd, qui avait fait exploser le mouvement «Black Lives Matter» dans les rues américaines.

Plus de cinq ans après les faits, le ministère américain de la Justice a finalement requis un seul jour de prison contre un ancien policer, pour son implication dans la mort de la jeune femme. Face à cette décision, les avocats de la victime se sont insurgés, qualifiant la peine d’«insulte».

Le policier, Brett Hankison, a pourtant été reconnu coupable, en novembre 2024 par un jury de Louisville, d’avoir violé les droits civiques de Breonna Taylor.

Trois ans de liberté conditionnelle

Dans la perspective du prononcé de sa peine, le 21 juillet, le ministère de la Justice recommande donc, dans des documents judiciaires datés de ce mercredi, que le policier soit condamné à une peine d’un jour de prison.

Cette journée a néanmoins déjà été purgée lors de son arrestation au début de la procédure. Brett Hankinson n’irait donc pas en prison, et serait soumis à trois années de liberté conditionnelle.

Fait inhabituel, note l’AFP, cette recommandation est signée, non pas par le procureur en charge du dossier, mais par la ministre adjointe de la Justice, chargée des droits civiques, Harmeet Dhillon. Cette dernière, politiquement conservatrice, a été nommée à ce poste stratégique par le président américain, Donald Trump.

«Le gouvernement respecte le verdict du jury qui garantit presque certainement que l’accusé Hankinson ne servira plus jamais dans la police et aussi probablement qu’il ne détiendra plus jamais légalement une arme à feu», a-t-elle assuré.

Harmeet Dhillon a défendu la réquisition en affirmant qu’une peine plus lourde serait «injuste», soulignant que «s’il a bien fait feu à l’aveugle à dix reprises vers l'appartement de Mme Taylor, il n'a blessé ni elle ni personne ce jour-là».

Il n'a commencé à tirer qu'après que le compagnon de Breonna Taylor a blessé par balle un de ses camarades policiers, ajoute Harmeet Dhillon.

Tuée par au moins huit balles

Les arguments de la ministre adjointe de la Justice n’ont pas fait mouche auprès des avocats de la victime, qui qualifient, dans un communiqué, les réquisitions comme étant une «insulte à la vie de Breonna Taylor», ainsi qu’une «trahison flagrante de la décision du jury».

«Recommander seulement un jour de prison envoie le message sans ambiguïté que des policiers blancs peuvent violer les droits civiques des Américains noirs avec une impunité quasi totale», déplorent-ils dans le communiqué.

Pour rappel, Breonna Taylor avait été tuée d’au moins huit balles par la police, dans son appartement. Les policiers y avaient fait irruption en pleine nuit, dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants, visant alors l’ancien petit ami de la jeune femme.

Son nouveau compagnon les avait pris pour des cambrioleurs et avait tiré un coup de feu avec une arme détenue légalement. Les policiers avaient riposté en tirant plus de trente coups de feu et Breonna Taylor avait été touchée.