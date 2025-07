Etats-Unis : une adolescente de 15 ans survit à l’attaque d’un alligator en lui donnant des coups de poing

Attaquée par un alligator en Floride (États-Unis) le mois dernier, une adolescente de 15 ans a survécu en assénant des coups de poing au dangereux prédateur.

Une sortie entre amis qui a tourné au cauchemar. Summer Hinote, une adolescente de 15 ans, a survécu à l'attaque d'un alligator de trois mètres à Pond Creek, dans le comté d'Okaloosa (Floride), le 22 juin dernier.

La jeune fille pataugeait dans l'eau avec des amis lorsqu'elle a «senti quelque chose s'accrocher à [sa] jambe». «Au début, je ne savais pas ce que c'était, alors je me suis retournée et j'ai commencé à lui donner des coups dans la tête de toutes mes forces», a-t-elle raconté à WEAR, filiale d'ABC.

L'animal, qui l'avait d'abord relâchée, l'a ensuite «attrapée à nouveau». «Il m'a entraîné sous l'eau. Et il a secoué ma jambe dans tous les sens», a-t-elle précisé.

À un moment, l'alligator l'a lâchée uniquement pour mieux la saisir, lui offrant de brefs instants de répit qu'elle a mis à profit pour s'enfuir. «À chaque fois qu'il me lâchait, je me mettais à courir. Et je sortais de l'eau», a-t-elle relaté.

Summer Hinote a finalement réussi à s'échapper grâce à un ami qui l'a tirée hors de l’eau et mise en sécurité, où son instinct a pris le dessus. «Je me suis allongée par terre, car je ne pouvais pas vraiment courir, et j'ai commencé à prier», a confié l'adolescente.

«Mon ami est venu me voir et je lui ai demandé : "Ma jambe est toujours là ?". Il m'a répondu : "Tu vas bien, tu vas bien. Ce n'est pas si grave, mais il faut qu'on se relève, il arrive par-derrière», a-t-elle poursuivi.

Pas d'amputation

Son ami l'a récupérée, puis ils ont aidé une autre personne. Le groupe a remonté la berge du ruisseau pour atteindre un terrain surélevé et se tenir hors de portée du reptile.

Ils ont ensuite contacté sa mère, Shree, pour l'informer qu'elle avait été mordue. «C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je suis partie comme je suis en ce moment, j'ai sauté dans mon camion, 911», a-t-elle expliqué.

Elle a ensuite installé sa fille dans la benne du véhicule et s'est précipitée à la rencontre des secours qui l'ont transportée à l'hôpital. Étant donné l'ampleur de la morsure, les autorités ont estimé que l'alligator mesurait au moins 3 mètres.

«Les gens disaient qu'on a provoqué l'alligator, ce qui est totalement faux. Parce qu'il s'est faufilé derrière moi et personne ne savait qu'il était là. Nous ne nous le dérangerions jamais, car nous connaissons le danger que cela représente», a déclaré la jeune fille, qui a grandi entourée par la nature.

Durant la période de nidification, qui s'étend de fin juin à tout juillet, ces animaux généralement calmes peuvent devenir agressifs, notamment les femelles qui pondent et protègent leurs œufs.

La jambe de l'adolescente a subi de graves blessures, mais qui n'ont pas nécessité d'amputation, selon les autorités.