«Il pensait que sa mère jouait à un jeu en le poursuivant» : un enfant s’aventure sur l’autoroute à bord de sa voiturette (vidéo)

Un enfant a été filmé en train de rouler sur une autoroute chinoise à bord de sa voiturette, au milieu des véhicules, poursuivi par sa mère.

Une scène improbable qui a surpris les internautes. En Chine, plusieurs individus ont filmé une mère en train de courir derrière son enfant, embarqué sur sa voiturette, sur une autoroute située à proximité de Qingdao.

🚨 TOY CAR ON THE HIGHWAY - KID THINKS IT’S A GAME, MOM SPRINTS TO SAVE HIM



In Qingdao, China, a toddler rode his toy car straight onto a busy highway. His mom chased him in panic but he thought she was just playing tag and sped up.



This could’ve ended way worse. pic.twitter.com/YhpR2sHidz

