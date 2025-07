Royaume-Uni : ce que l’on sait de la mystérieuse disparition de deux princes à la Tour de Londres qui rebondit après cinq siècles

L'une des affaires les plus fascinantes de l'histoire britannique connaît un rebondissement imprévisible. La disparition des neveux de Richard III, souvent associée à un assassinat, ne serait pas ce que l'on a longtemps cru.

Un mystère loin d'être résolu. Plus de 500 ans après les faits, de nouveaux éléments changent la perception de certains historiens concernant la disparition de deux princes à la Tour de Londres. Longtemps imputée à Richard III, qui en aurait été le commanditaire pour s'emparer du trône, certains éléments pourraient le disculper, voire réécrire toute l'histoire.

En 1483, année de la prise de pouvoir de Richard III, deux des fils du roi Edouard IV disparaissaient à la Tour de Londres, dans des circonstances étranges. Deux cent ans après leur dernier signe de vie, deux petits squelettes ont été découverts dans une boîte en bois au sein de la célèbre forteresse, enterrés à l'abbaye de Westminster. Une preuve, pour certains, que les deux héritiers au trône d'Angleterre ont été écartés sciemment du pouvoir.

«une vérité acceptée comme un fait» ?

Une théorie à laquelle adhéraient la majorité des Britanniques au fil de l'histoire, comme William Shakespeare, qui décrivait Richard III comme un bossu rusé qui n'avait pas hésité à se débarrasser de ses neveux pour monter sur le trône. Mais cette affirmation pourrait être fausse.

L'autrice et historienne britannique Philippa Langley, qui a notamment participé à la découverte et l'identification du corps de Richard III à Leicester, pense que les deux jeunes princes ne sont pas morts en 1483. Edouard, 12 ans, héritier du trône, et Richard, 9 ans, auraient même participé à certains événements historiques documentés comme «une rébellion en 1487 menée par un "fils d'Edouard IV"».

Grâce à l'analyse de nombreux documents et à la sollicitation de nombreux experts historiens comme enquêteurs actuels, Philippa Langley est arrivée à la conclusion que le meurtre des deux princes d'Edouard à la Tour de Londres était une version de l'histoire «écrite par les vainqueurs». Un scénario dont elle était déjà persuadée dès la publication de son article en 2015, où elle revenait sur son travail d'inhumation de Richard III : «J'ai toujours eu l'impression que cette histoire s’est développée sous le règne des Tudors». Puis, elle a été répétée «maintes fois» jusqu'à devenir «une vérité acceptée comme un fait».

Une inversion de la réalité ?

Pour expliquer sa version des choses, l'écrivaine explique que celui qui est à l'origine de ces bruits de couloir, Henri VII, était «un individu très, très intelligent, mais profondément méfiant et paranoïaque». Il a d'ailleurs régné sur l'Angleterre dès la mort de Richard III, en 1485. «Il avait un vaste réseau d'espions travaillant pour lui. Et il était en mesure de contrôler complètement le récit», reprend Philippa Langley.

En retravaillant l'ensemble de cette affaire, le manque de preuves accusant Richard III a permis aux enquêteurs contactés par l'historienne de lui dire «Si vous n'avez pas de corps formellement identifiés, alors il s'agit d'une affaire de disparition. Et vous devez traiter l'enquête comme telle». Ainsi, pour Philippa Langley, c'est plutôt aux détracteurs de Richard III de démontrer que les deux jeunes princes sont bel et bien morts dans la Tour de Londres.