États-Unis : un passager tente d'ouvrir la porte en plein vol, l'avion atterrit en urgence

Aux États-Unis, un avion commercial a effectué un atterrissage d'urgence dans une ville de l'Iowa, jeudi soir. Un passager avait tenté d'ouvrir une porte en plein vol.

Grosse frayeur. Aux États-Unis, un vol de la compagnie américaine Delta qui assurait la liaison entre Omaha (Nebraska) et Detroit (Michigan) a dû atterrir en urgence ce jeudi sur l'aéroport de la ville de Cedar Rapids (Iowa). En cause : un passager a tenté d'ouvrir l'une des portes de secours en plein vol.

Un incident gravissime rapporté dans la foulée par le pilote qui évoquait en plus de la tentative d'ouverture de porte, une bagarre avec un des personnels navigants.

«Un passager est en train de se battre avec notre agent de bord et essaie d’ouvrir la sortie de secours », a déclaré, dans le détail, le pilote à la tour de contrôle de l'aéroport de Cedar Rapids, rappelle le média CNN.

A préciser que le passager n'a pas réussi à ouvrir la porte et que l'avion a atterri sans encombre.

Comme en témoignent la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'homme a aussitôt été arrêté.

Emergency Landing of @Delta Flight DL3612 from Omaha to Detroit.



Safe travels out there folks! Got diverted to Cedar Rapids because this guy decided to try and open the exit row door then fight the flight crew and other passengers.#Delta#Fightpic.twitter.com/vK3SiPaT5x

— J.S.V. (@jspencervan) July 17, 2025