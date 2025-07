«Il s'agit de l'une des superficies cumulées les plus élevées pour cette période de l'année» : près de six millions d'hectares brûlés par les feux de forêt au Canada

Les forêts canadiennes sont touchées par d'importants feux depuis plusieurs mois. Près de six millions d'hectares ont déjà été brûlés en 2025.

Une situation inquiétante. Depuis quelques années, l'intensité des feux de forêt au Canada ne cesse de croître. L'année 2025 ne déroge pas à la règle puisque la saison actuelle des feux de forêt est l'une des pires jamais enregistrées dans le pays, selon une mise à jour des autorités vendredi. En effet, près de six millions d'hectares ont été brûlés pour l'instant, rapporte l'AFP.

«Il s'agit de l'une des superficies cumulées les plus élevées pour cette période de l'année, derrière le record de la saison des incendies de 2023», a souligné Michael Norton, porte-parole de Ressources naturelles Canada.

une saison 2025 précoce

En raison de la sécheresse et des températures supérieures à la normale, le pays de 40 millions d'habitants a connu une saison précoce et extrême avec plusieurs mégafeux actifs. Et ces derniers dévorent les terres à un rythme rarement vu depuis 40 ans.

Le Canada, qui se réchauffe deux fois plus rapidement que le reste de la planète, est confronté à de plus en plus d'événements météorologiques violents. En 2023, un été hors du commun avait malheureusement été enregistré, avec près de 18 millions d'hectares brûlés au total. L'été 2025 devrait être moins problématique à ce niveau-là : «Nous observons cette année un schéma d'incendie plus normal», a poursuivi Michael Norton.

L'intensité des feux a ralenti en juin, mais le pays entre «dans ce qui est normalement les deux mois les plus actifs de la saison», avec des conditions propices aux incendies dans plusieurs régions, a-t-il prévenu.

Plus de 560 feux sont actuellement actifs dans le pays. Ottawa a fait appel à l'aide internationale et 533 pompiers issus des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Costa Rica et du Mexique sont sur place. L'intensité des brasiers a forcé la province du Manitoba (centre) à déclarer l'état d'urgence pour une deuxième fois en quelques mois, le 10 juillet dernier, et les autorités ont indiqué que le nombre d'hectares brûlés cette année est dix fois supérieur à la moyenne.

Depuis le début du printemps 2025, 39.000 autochtones ont été évacués, a indiqué vendredi la ministre des Services aux Autochtones, ajoutant que les Premières Nations sont «touchées de manière disproportionnée» par les feux et sont «108 fois plus susceptibles d'être évacuées lors d'urgences».