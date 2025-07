La Syrie et Israël s'accordent sur un cessez-le-feu

Depuis le 13 juillet, dans le sud de la Syrie, des combats opposent des miliciens druzes à des tribus bédouines locales. Ce vendredi, un cessez-le-feu a été signé entre la Syrie et Israël.

Soueida, dans le sud de la Syrie, est l’épicentre des affrontements entre la minorité druze et des tribus sunnites. Ces combats, qui ont déjà fait depuis dimanche au moins 718 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), ont débouché vendredi soir sur la signature d’un cessez-le-feu entre le gouvernement syrien et Israël, sous l’égide des États-Unis.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président intérimaire syrien Ahmad al-Chareh «ont accepté un cessez-le-feu», a annoncé l'émissaire américain pour la Syrie Tom Barrack, deux jours après des bombardements israéliens sur Damas.

Malgré cet accord, des affrontements opposaient toujours des combattants tribaux et druzes à l'entrée de Soueida. « Nous appelons les Druzes, les Bédouins et les Sunnites à déposer les armes, et, ensemble, avec les autres minorités, à construire une identité syrienne nouvelle et unie, dans la paix et la prospérité avec ses voisins », a écrit Tom Barrack sur le réseau social X.

Retrait des forces syriennes sous pressions d'Israël

Mardi 15 juillet, le pouvoir syrien, disant vouloir rétablir l'ordre, avait déjà déployé ses forces dans la ville du sud du pays, jusque-là contrôlée par des combattants druzes. L'OSDH, des témoins et des groupes druzes ont toutefois accusé les forces syriennes d'avoir combattu aux côtés des Bédouins et d'avoir commis des exactions. Les forces gouvernementales s'étaient retirées jeudi de la ville, après des menaces et des bombardements d'Israël, qui a dit vouloir protéger la minorité druze.

Malgré l’accord de cessez-le-feu, des combattants de tribus arabes sunnites ont afflué de différentes régions syriennes pour prêter main-forte aux Bédouins. Un chef tribal, Anas Al-Enad, a affirmé près du village druze de Walgha être venu avec ses hommes de la région de Hama (centre), «en réponse aux appels à l'aide des Bédouins». Selon l'OSDH, «les combattants tribaux sont encouragés et soutenus par les autorités syriennes qui ne peuvent plus se déployer à Soueida en raison des menaces d'Israël».

La situation dans cette région de la Syrie reste préoccupante : près de 80 000 personnes ont été déplacées en raison des violences, s'est alarmée l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Dans Soueida, privée d'eau et d'électricité et où les communications sont coupées, «la situation est catastrophique. Il n'y a même plus de lait pour nourrissons», a déclaré le rédacteur en chef du site local Suwayda 24, Rayan Maarouf. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'est dit «profondément préoccupé par la détérioration rapide de la situation humanitaire» dans la région.