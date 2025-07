Los Angeles : une voiture fonce dans la foule, au moins 31 personnes blessées

Une voiture a foncé dans la foule à Los Angeles, ce samedi 19 juillet, ont annoncé les sapeurs-pompiers, dans un communiqué. Selon nos confrères de NBC News, au moins 31 personnes ont été blessées.

Un acte délibéré ou accidentel ? La question reste, pour l'heure, sans réponse. Dans la nuit de vendredi à samedi, une voiture a foncé dans une foule de passants sur Santa Monica Boulevard, artère située dans le quartier d'East Hollywood à Los Angeles.

Selon nos confrères de NBC News, 31 personnes ont été blessées, a annoncé le capitaine Adam Van Gerpen. «Apparemment, un véhicule transportait une personne qui a perdu connaissance. Nous avons également reçu des informations faisant état d'une blessure par balle chez l'un des patients», a-t-il ajouté.

Des images de la scène montrent une voiture grise accidentée, à cheval sur le trottoir où jonchent de nombreux débris éparpillés au sol.

Plusieurs blessés graves

«Quatre à cinq sont dans un état critique», précise un premier communiqué des sapeurs-pompiers de Los Angeles (LAFD), qui fait également état de «huit à dix blessés graves» et de «dix à quinze personnes touchées plus légèrement».

Afin d'assurer le «triage médical» et le «transport rapide vers les hôpitaux les plus proches», des dizaines d'équipes de secours sont sur place. La police est ensuite arrivée et s'est empressée de boucler le boulevard Santa Monica.

Les enquêteurs se chargent, eux, d'interroger les témoins pour tenter de mieux comprendre ce drame, puisque, pour l'heure, les circonstances exactes de l'incident restent floues.

Ce malheureux événement survient deux mois après la mort d'une femme à Stuttgart percutée par un véhicule, en Allemagne. Il y a seulement une semaine, un automobiliste a foncé dans la foule en Belgique, renversant son père et le blessant grièvement.