Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président syrien Ahmad al-Chareh se sont accordés sur un cessez-le-feu, deux jours après les frappes israéliennes ayant visé Damas, a annoncé l'émissaire américain pour la Syrie Tom Barrack vendredi.

"Le premier ministre israélien (Benjamin) Netanyahu et le président syrien Ahmad al-Chareh, avec le soutien du secrétaire d'Etat américain (Marco) Rubio, ont accepté un cessez-le-feu", écrit Tom Barrack sur le réseau social X. "Nous appelons les druzes, les bédouins, et les sunnites à déposer les armes, et, ensemble, avec les autres minorités, à construire une identité syrienne nouvelle et unie, dans la paix et la prospérité avec ses voisins", poursuit l'émissaire américain.