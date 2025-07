Vietnam : 34 morts après le naufrage d'un bateau touristique en Baie d'Halong

Ce samedi, un bateau touristique a fait naufrage en Baie d'Halong au Vietnam, faisant au moins 34 morts.

Au Vietnam, un bateau touristique avec plus de 50 personnes à son bord, dont plus de 20 enfants, a fait naufrage dans les eaux de la Baie d'Halong. 34 personnes ont été retrouvées mortes et 8 sont toujours portées disparues.

Les gardes frontières ont par ailleurs secouru 11 personnes.

Des pluies fortes et soudaines

Selon les premiers éléments, le naufrage a été provoqué par de soudaines et fortes pluies dans l'après-midi de samedi aux abords d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Visitée par des millions de personnes chaque année, la Baie d'Halong est une des destinations phare du Vietnam.

En 2024, 30 navires ont coulé dans la province côtière de Quang Ninh, le long de la Baie d'Halong, après avoir été atteints par le typhon Yagi rappelle l'AFP.