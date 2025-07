Équateur : des individus armés tuent neuf personnes dans un bar d'une station balnéaire

Au moins neuf personnes ont été tuées par des hommes armés samedi 19 juillet alors qu'elles jouaient au billard dans un bar dans le sud-ouest de l'Équateur, a annoncé le parquet.

Un véritable bain de sang. Au moins neuf personnes ont été tuées par balles samedi pendant qu'elles jouaient au billard dans un bar d'une station balnéaire en Équateur, a annoncé le parquet. «Des individus armés sont entrés dans le local et ont tiré sur les personnes présentes», a indiqué le parquet sur X.

«L'enlèvement des corps et des preuves balistiques a été effectué sur les lieux», -t-il ajouté.

#AHORA | #Guayas: #FiscalíaEc inicia –de oficio– una investigación previa por el #Asesinato de 9 personas en un billar del barrio Santa Isabel, en #Playas. Se llevó a cabo el levantamiento de cadáveres e indicios balísticos en el lugar de los hechos. pic.twitter.com/YqEmaSpWBy — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 20, 2025

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré plusieurs cadavres ensanglantés sur le sol, entre les tables de billard de l'établissement. Selon la presse locale, les assaillants ont tiré avec des fusils automatiques.

L'attaque, survenue dans la station balnéaire de General Villamil Playas, dans le sud-ouest de l'Équateur, a aussi fait deux blessés, selon le colonel de la police Jhanon Varela, qui a reconnu que le bilan était provisoire. «Malheureusement, quand la police arrive, beaucoup de gens affectés par l'événement ont déjà été enlevés par des habitants ou des membres de leurs familles», a-t-il expliqué. «Il pourrait y avoir plus de victimes». La préfète, Marcela Aguinaga, a indiqué que l'une des victimes était un entraîneur d'une école locale de football.

Située à 90 km de la grande ville portuaire de Guayaquil, General Villamil Playas est une ville touristique très fréquentée par les Équatoriens.

Une recrudescence inquiétante du nombre d'homicides en Équateur

Pas moins de 4.051 homicides ont été recensés en Équateur au cours des cinq premiers mois de 2025, ce qui en fait le début d'année le plus meurtrier de l'histoire récente du pays, autrefois considéré comme un havre de paix en Amérique du Sud.

Et les chiffres sont préoccupants. Le taux d'homicide a été multiplié par 6 en six ans, passant de 6 à 38 pour 100.000 habitants entre 2018 et 2024. Après la capture en juin du baron de la drogue du pays, Adolfo Macias, alias Fito, suite à son évasion d'une prison de haute sécurité en 2024, la violence des gangs criminels se poursuit sans relâche.

Cette semaine, dans la province occidentale de Manabi, bastion de Fito et de son gang Los Choneros, au moins 20 personnes ont été tuées dans des violences impliquant plusieurs villes, dont Manta, où Fito a été capturé. Samedi après-midi, le ministre de l'Intérieur John Reimberg a annoncé un renforcement de la sécurité à Manta, l'un des principaux ports de pêche de l'Équateur, avec 2.500 policiers déployés.

L'Équateur est devenu le théâtre d'une guerre sanglante entre des bandes de narcotrafiquants qui profitent de ses ports stratégiques, de son économie dollarisée et de la corruption ambiante. Selon des sources officielles, plus de 73 % de la cocaïne dans le monde transite désormais par l'Équateur, situé entre les deux principaux pays producteurs que sont la Colombie et le Pérou.