États-Unis : le moteur d’un avion prend feu en plein décollage (vidéo)

Lors d'un décollage à l'aéroport de Los Angeles ce vendredi, un pilote de la compagnie Delta Air Lines a eu la malheureuse surprise de voir le moteur de son avion prendre feu. Il a dû faire demi-tour.

Plus de peur que de mal, mais un gros moment de stress tout de même. Les passagers du vol Delta Air Lines DL446 en partance de Los Angeles ont eu vendredi une belle frayeur puisque le moteur de leur avion a pris feu lors du décollage de l'appareil. Une situation qui a contraint le pilote à faire demi-tour, retardant l'arrivée des passagers à Atlanta de quelques heures.

Heureusement, le Boeing 767-400 a pu se poser sans problème à Los Angeles. Aucun blessé n'a été signalé. Les pompiers de l'aéroport sont intervenus rapidement et ont éteint l'incendie à l'atterrissage. Les images de l'incident ont fait le tour des réseaux sociaux.

A Delta Air Lines flight DL446, flying from Los Angeles International Airport (LAX) to Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), did an air turn back (ATB) to LAX following an engine fire just after the take-off on July 18, 2025.



The Boeing 767-400 (N835MH)… pic.twitter.com/klZKPN3hnX

— FL360aero (@fl360aero) July 19, 2025