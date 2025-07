«Je crois qu’il y a un truc ici, au fond de l’eau» : en plein reportage, un journaliste tombe par hasard sur le corps d'une ado disparue

Au Brésil, un journaliste en reportage sur la disparition d'une jeune adolescente de 13 ans a trouvé par suprise le corps de cette dernière au fond de l'eau.

Une découverte choquante. Lenildo Frazão, un journaliste brésilien a vécu une expérience traumatisante au cours d'un reportage.

Alors qu'il couvrait la disparition de Raissa, une jeune adolescente de 13 ans, près du fleuve Mearim à Bacabal (Brésil), il a découvert le corps de cette dernière lors du tournage d'une séquence dans l'eau.

Un moment filmé qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Uma jovem identificada como Raissa desapareceu após se afog4r no Rio Mearim, em Bacabal (MA). O encontro do corpo foi feito por um repórter, que mostrava o local onde a menina sumiu. No vídeo da reportagem, é possível ver o momento em que o repórter pisa em algo. pic.twitter.com/PHYE1viak3

— Portal Leme Digital (@DeivideTvg) July 13, 2025