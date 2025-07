«Nous sommes très contents de présenter ces œuvres en France» : l'exposition Hokusai s'empare du château de Nantes

Le musée d'histoire de Nantes propose, depuis le 28 juin et durant toute la période estivale, une exposition consacrée au peintre et maître de l'estampe, Hokusai, ponctuée de perles rares.

Une rétrospective à l'allure historique. Depuis le 28 juin, le musée d'histoire de Nantes consacre une exposition à l'œuvre d'Hokusai, artiste japonais mondialement connu, notamment pour sa «Grande Vague de Kanagawa». Celle-ci fait d'ailleurs partie des 160 œuvres présentées dans le château-musée des ducs de Bretagne jusqu'au 7 septembre. À noter que la plupart des objets artistiques prêtés n'avaient jamais quitté le pays du soleil levant.

Dans le détail, parmi les estampes, peintures, dessins et paravents présentés, les visiteurs peuvent admirer la série des «Trente-six vues du mont Fuji», au sein de laquelle figure sa plus fameuse gravure, mais également de nombreuses estampes et peintures sur soie, aux beautés féminines de l'époque Edo, aristocrates, danseuses ou courtisanes. Entre autres.

«Nous sommes très contents de présenter ces œuvres en France»

L'ensemble des œuvres proviennent du musée Hokusai-Kan d'Obuse, village au cœur des montagnes situé à environ 220 kilomètres de Tokyo, où Hokusai (1760-1849) a vécu à la fin de sa vie. Ce musée majeur dédié au peintre possède plusieurs centaines de ses œuvres.

«Nous sommes très contents de présenter ces œuvres en France. Elles vont à la rencontre d'un public nouveau», s'est réjouie la conservatrice du musée d'Obuse Miyuki Arai, qui assistait à Nantes à l'accrochage des œuvres.

Un avis partagé par Bertrand Guillet, directeur du musée d'histoire de Nantes et commissaire de l'exposition. Ce dernier est également ravi de faire découvrir aux visiteurs des œuvres «rarissimes». La rétrospective prendra fin le 7 septembre.