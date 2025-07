Pluies torrentielles en Corée du Sud : le pays dénombre 17 morts

Les pluies torrentielles qui secouent la Corée du Sud ont fait de nouvelles victimes ce dimanche 20 juillet. Au total, 17 personnes sont mortes depuis le début de la catastrophe.

Le bilan s'alourdit en Corée du Sud. De nouvelles victimes sont à déplorer après l'épisode de pluies torrentielles qui traverse le pays depuis plusieurs jours, portant le bilan total à 17 personnes tuées cette semaine.

Et le bilan pourrait encore s'alourdir puisque 11 personnes sont toujours portées disparues après cinq jours d'averses intenses. Près de 170 mm de pluie sont tombés tôt dimanche, dans le comté de Gapyeong dans la province de Gyeonggi, à 70 km à l'est de Séoul, faisant au moins deux morts et quatre nouveaux disparus.

Selon l'agence Yonhap, les deux morts sont une septuagénaire, tuée dans l'effondrement de sa maison lors d'un glissement de terrain à Gapyeong, et un quadragénaire qui s'est noyé à Gacheon.

L'intensité des pluies a surpris les habitants

La plupart des victimes ont été recensées dans le comté de Sancheong, comté rural de 33.000 habitants. Les averses de mousson sont habituelles en juillet en Corée du Sud et le pays y est en général bien préparé. Mais cette semaine, les régions du sud du pays ont été frappées par de véritables déluges, avec des cumuls records par heure.

Les scientifiques estiment que le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde, ce qui explique l'intensité du déluge en Corée du Sud. En 2022, la Corée du Sud avait enregistré un nombre record d'averses et d'inondations, dans lesquelles au moins 11 personnes avaient été tuées.