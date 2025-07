Qui était le mystérieux «prince endormi» saoudien mort à 36 ans après 20 ans de coma ?

Le prince saoudien Alwaleed bin Khalid bin Talal bin Abdulaziz Al Saoud est décédé à l'âge de 36 ans, ce samedi 19 juillet. Il était dans le coma depuis 20 ans, des suites d'un terrible accident de voiture survenu en 2005.

Un destin tragique. Le prince saoudien Alwaleed bin Khalid bin Talal bin Abdulaziz Al Saoud est décédé ce samedi 19 juillet, à l'âge de 36 ans. Surnommé «le Prince endormi», il était dans le coma depuis vingt ans. Les funérailles auront lieu dimanche, lundi et mardi, a annoncé le père du prince sur X.

En 2005, alors qu'il n'avait que 15 ans, Al-Waleed Bin Khalid Bin Talal Al Saoud avait été victime d'un terrible accident de voiture à Londres, où il étudiait dans un collège militaire. Souffrant d'une hémorragie cérébrale et d'une hémorragie interne, il a depuis été maintenu sous respirateur à la Cité médicale du Roi Abdulaziz à Riyadh (Arabie saoudite) sans jamais reprendre pleinement conscience.

🇸🇦#SaudiArabia’s Prince Al Waleed bin Khalid Al Saud has passed away on 19 July 2025 after spending over two decades in a coma following a tragic accident. He was 36 years old.



