Syrie : le gouvernement officialise la fin d'une semaine de combats sanglants à Soueida

Dans le sud de la Syrie, les affrontements entre les Druzes et des Bédouins sunnites se sont arrêtés dimanche 20 juillet, ont annoncé les autorités.

La fin d'un cauchemar de sept jours. À Soueida, en Syrie, une semaine après le déclenchement d'affrontements intercommunautaires sanglants, les combats ont pris fin ce dimanche, selon une annonce faite par le gouvernement syrien.

«Soueida a été évacuée de tous les combattants tribaux et les combats dans les quartiers de la ville ont cessé», a écrit sur Telegram le porte-parole du ministère syrien de l'Intérieur, Noureddine Al-Baba.

Le président intérimaire syrien Ahmad al-Chareh a réaffirmé son engagement à protéger les minorités et salué «le rôle important joué par les États-Unis, qui ont confirmé leur soutien à la Syrie».

Déjà samedi, le pouvoir syrien avait annoncé la mise en place d’un cessez-le-feu dans cette ville du sud de la Syrie. Les forces syriennes avaient commencé à s’y redéployer pour y ramener le calme.

Elles s’étaient retirées de la zone après le bombardement de plusieurs cibles du pouvoir à Damas par Israël, qui dit vouloir protéger la communauté druze et s'estimait menacé par la présence de forces gouvernementales syriennes dans cette région proche de sa frontière. Un cessez-le-feu a par la suite été conclu entre la Syrie et Israël, sous l'égide des États-Unis.

Un bilan de 940 morts

À la suite de l’annonce des combats, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exhorté les autorités syriennes à demander des comptes et traduire en justice toute personne coupable d'atrocités, y compris dans leurs propres rangs. Les autorités syriennes doivent utiliser «leurs forces de sécurité pour empêcher Daesh et autres jihadistes violents d'entrer dans la région et d'y perpétrer des massacres», a-t-il écrit sur le réseau social X. Paris a appelé l'ensemble des parties à respecter strictement le cessez-le-feu annoncé par Damas et à s'abstenir de toute action unilatérale.

Les violences entre groupes druzes et bédouins sunnites, qui ont éclaté le 13 juillet dans la région de Soueida, ont fait 940 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), et entraîné le déplacement de près de 87 000 personnes, d'après l'Organisation internationale pour les migrations.