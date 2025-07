Typhon Wipha : Hong Kong décrète le niveau d'alerte maximal et fait suspendre 500 vols

Les autorités d'Hong Kong ont émis ce dimanche matin une alerte pour «vents de force ouragan», le niveau maximal, alors que s'approchait des côtes du Sud de la Chine le typhon Wipha, contraignant le gouvernement à fermer les crèches et à faire annuler environ 500 vols.

La Perle de l'Orient se prépare à un événement climatique majeur. En effet, le typhon Wipha se trouvait à 60 kilomètres au sud-est d'Hong Kong vers 10 h (02 h GMT), ce dimanche. Le phénomène météorologique se renforçait déjà en se rapprochant des côtes du Guangdong, au sud de la Chine, selon l’Observatoire météorologique d'Hong Kong. L’alerte maximale a été déclenchée, au niveau «T10» en raison des «vents de force ouragan» avec «des vitesses moyennes de 118 km/h ou plus» attendus par les prévisionnistes.

Le phénomène devait contourner Hong Kong dans la journée de dimanche, à une cinquantaine de kilomètres au sud, tout en «posant une menace considérable». Les provinces d'Hainan et Guangdong ont aussi été placées en alerte, d’après l’agence officielle Chine nouvelle.

Un représentant de l'Autorité aéroportuaire d'Hong Kong a déclaré ce dimanche qu'environ 500 vols avaient été annulés en raison des intempéries, tandis que 400 autres devraient décoller ou atterrir plus tard dans la journée.

Plus de 200 personnes ont trouvé refuge dans des centres d'hébergement temporaires gérés par le gouvernement. La presse locale a par ailleurs rapporté que de grandes vagues ont été observées au large de Heng Fa Chuen, un quartier résidentiel situé dans la partie est de l'île d'Hong Kong.

Par ailleurs, les urgences d'un hôpital public ont accueilli un homme blessé ce dimanche matin, toujours selon la presse locale, et les autorités ont reçu plus d'une dizaine de signalements concernant des chutes d'arbres.

Les activités des crèches et des écoles ont, de leur côté, été suspendues par les autorités ce dimanche matin, et les trains circulent en service réduit.

Tropical Storm Wipha off the coast of Hong Kong pic.twitter.com/4A3v9Ory00

— AvScanNZ (@NZ_Trav) July 19, 2025