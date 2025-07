Une voiture fonce dans la foule à Los Angeles : qui est Fernando Ramirez, l'homme suspecté d'être à l'origine du drame ?

Samedi 19 juillet, un homme a fait une trentaine de blessés en fonçant en voiture sur un groupe rassemblé devant une discothèque de Los Angeles. Le principal suspect de ce drame est Fernando Ramirez. Mais qui est-il ?

Fernando Ramirez a semé le chaos dans le quartier d’East Hollywood en fonçant avec sa voiture sur une foule de passants sur Santa Monica Boulevard, à Los Angeles. Au volant d’une Nissan Versa grise, il a heurté un stand de voiturier et un stand de tacos avant de percuter un lampadaire. Cet acte volontaire s’est déroulé samedi 19 juillet aux alentours de 2h du matin. L’homme de 29 ans venait de se faire expulser d’une boîte de nuit en état d’ébriété avancé.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des personnes paniquées courant dans tous les sens, des victimes étalées sur un trottoir taché de sang et d'autres pleurant dans les environs. Selon d'autres images, le conducteur a été extrait du véhicule et passé à tabac par la foule. «À leur arrivée, les policiers ont constaté que le conducteur était agressé par des passants et qu'il avait été blessé par balle», a indiqué le Los Angeles Police Department (LAPD).

L’auteur des coups de feu qui ont blessé Fernando Ramirez a pris la fuite à pied. La police de Los Angeles en a donné une description le décrivant comme «un homme hispanique d'environ 1,75 m, pesant 82 kg, chauve, portant un maillot bleu et probablement armé d'un revolver argenté»

Inculpé pour violences volontaires

Fernando Ramirez a été transporté à l’hôpital où il a subi une intervention chirurgicale. Il a été inculpé pour des violences volontaires, avec une arme potentiellement mortelle. Au moins 30 victimes ont été recensées par les services de secours : 18 femmes et 12 hommes, âgés d’une vingtaine d’années et du début de la trentaine.

Sept des blessés sont dans un état critique et six dans un état grave. «C'est une tragédie déchirante. Le cœur des habitants de Los Angeles est avec toutes les victimes touchées ce matin – une enquête approfondie sur ce qui s'est passé est en cours», a déclaré Karen Bass, la maire de la ville.