Après un vol dans une armurerie, trois individus dangereux recherchés entre la Suisse et la France

Trois individus «dangereux» sont activement recherchés entre la Suisse et la France après un vol dans une armurerie ce lundi, a-t-on appris de la police cantonale valaisanne, indiquant qu'une vaste opération avait été déclenchée à ce titre.

Un vaste dispositif de recherches en cours. Une opération a été déclenchée lundi en Suisse, avec le soutien de la gendarmerie française, pour retrouver les auteurs d'un vol dans une armurerie, a indiqué la police cantonale valaisanne, qui prévient qu'il s'agit d'«individus dangereux».

Peu avant 5h, la police cantonale valaisanne a été alertée d'un cambriolage dans une armurerie du Bas-Valais. «Les auteurs, au nombre d'au moins trois, ont pris la fuite à bord d'un véhicule immatriculé en France en emportant le butin», indique la police valaisanne dans un communiqué.

Les trois individus pourraient être en France

Mais ils ont été impliqués peu après «dans un accident de la route survenu à Troistorrents, sur la route de Morgins», à environ une dizaine de kilomètres de la frontière française. Contraints d'abonner leur véhicule, ils ont quitté les lieux à pied.

«Bien qu'une partie du butin ait été retrouvée sur les lieux de l'accident, les auteurs sont toujours en fuite. Il s'agit d'individus dangereux et potentiellement armés», explique la police valaisanne, qui appelle la population à faire preuve de prudence et à signaler tout comportement suspect.

Un vaste dispositif de recherches est en cours, mobilisant plusieurs forces d'intervention : les polices cantonales valaisanne et vaudoise, les polices municipales de Monthey, des Dents-du-Midi et du Haut-Lac, des agents de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, les Forces aériennes ainsi que la gendarmerie française.