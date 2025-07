Attention à ce panneau si vous roulez en Espagne, l'amende risque d'être salée

Pour repérer les infractions au Code de la route, l’Espagne utilise désormais un panneau spécifique que de nombreux Français pourraient aussi croiser.

Vous partez en vacances en Espagne ? Un panneau pourrait vous surprendre. Sur fond jaune, un carré représente un hélicoptère et un drone, accompagnés d’un logo figurant des ondes et un automobiliste ou un motard. Ce panneau indique une zone de surveillance aérienne.

Sur la portion de route signalée, les contrôles s’effectuent depuis le ciel. Des radars équipés de caméras haute définition, installés sur des drones ou des hélicoptères, surveillent la vitesse, l’usage du téléphone au volant ou d’autres comportements à risque. Dans un rayon de 2 km, les autorités peuvent identifier et verbaliser les infractions.

Ces zones de contrôle sont choisies sur des routes particulièrement accidentogènes. Il n’est pas rare de voir, après le panneau, une indication du nombre de victimes de la route à cet endroit. La sécurité routière espagnole dispose de 39 drones, répartis sur tout le territoire, sauf au Pays basque et en Catalogne. Les caméras sont pilotées par un agent spécifiques ou de la Garde civile, qui décide ensuite des modalités de verbalisation.

Un dispositif efficace mais coûteux

Depuis leur déploiement en 2018, les drones ont surveillé plus de 55 000 véhicules et détecté plus de 600 infractions, selon la Dirección General de Tráfico (DGT). Le contrôle aérien est particulièrement efficace pour repérer l’usage du téléphone au volant (12,5% des infractions sont détectées par un système d'aéronef télépiloté), le port incorrect de la ceinture de sécurité ou des sièges enfants (15,9%), et le dépassement dangereux des cyclistes (4%).

En Espagne, les sanctions contre le code de la route sont fermes. Pour des excès de vitesse légers, l’amende est de 100 euros. Une infraction grave est plus sévèrement punie. Pour l’utilisation du téléphone ou un oublie de port de la ceinture de sécurité l’amende peut monter jusqu'à 200 euros.

Malgré leur efficacité, ces dispositifs restent coûteux et complexes à mettre en œuvre. Comme le précise la DGT, chaque mission nécessite un pilote, un opérateur caméra et un agent de la Garde civile. Les drones ont une autonomie limitée à quarante minutes, et leur utilisation implique une empreinte écologique plus élevée qu’un radar fixe.