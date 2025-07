«Ceci est la plus grande usine de production au monde de drones, et la plus secrète» : la Russie lève le voile sur un site militaire ultrasensible (vidéo)

La chaîne de télévision appartenant au ministère de la défense russe, Zvezda, a diffusé dimanche 20 juillet des images de l'intérieur d'une usine de drones, la plus grande du monde selon son directeur, où sont fabriqués ces engins utilisés pour attaquer l'Ukraine.

Une opération de propagande parfaitement orchestrée. Dimanche 20 juillet, une vidéo d'une quarantaine de minutes a été partagée par la chaîne de télévision Zvezda, propriété du ministère russe de la Défense.

Russian "Shahed" Drones Assembled by Schoolchildren



Russia’s Defense Ministry TV channel "Zvezda" aired a report from a factory in Tatarstan producing "Geran" drones, the Russian version of Iran’s Shahed-136, used in mass strikes on Ukrainian cities.



The report claims the… pic.twitter.com/QVoArkI2kG — Visegrád 24 (@visegrad24) July 21, 2025

Ces images, rares, montrent des ouvriers aux visages floutés ou dissimulés en train d'assembler des drones triangulaires nommés «Gueran-2», la version russe du Shahed-136 iranien que Téhéran a fourni en masse à Moscou pour son offensive contre Kiev.

L'usine tournerait à plein régime

«Ceci est la plus grande usine de production au monde de véhicules aériens de combat sans pilote, et la plus secrète», a vanté à la caméra son directeur, Timour Chaguivaleïev.

Selon lui, les chaînes d'assemblage produisent neuf fois plus de drones que prévu initialement pour soutenir l'intensification récente des frappes menées contre l'Ukraine.

A Russian factory producing attack drones for strikes on Ukraine relies heavily on teenage students and young trainees to staff its assembly lines, a recent broadcast by the Defense Ministry-run Zvezda TV channel shows.



Read more: https://t.co/xeDoUQUudMpic.twitter.com/zmeY3qzDTt — The Moscow Times (@MoscowTimes) July 21, 2025

«Des centaines de machines, des milliers de travailleurs, et partout où vous regardez, il y a des jeunes. Des garçons et des filles qui travaillent, mais aussi étudient à l'université ici», a raconté la voix off de la vidéo dans un style qui rappelle la propagande soviétique.

D'ailleurs, les portraits de l'ancien dictateur ayant dirigé l'URSS Joseph Staline, du physicien nucléaire Igor Kourtchatov et du père du programme spatial soviétique, Sergueï Korolev, sont accrochés sur les murs accompagnés de ce message : «Kourtchatov, Korolev et Staline vivent dans ton ADN !».

Le site industriel est installé dans la ville de Ielabouga, dans le Tatarstan, une région centrale de la Russie, dans ce qui était initialement prévu comme une zone économique spéciale créée pour stimuler les activités scientifiques et de commerce de la région.

Bien que se trouvant à plus de mille kilomètres de la frontière avec l'Ukraine et réputé «secret» par son directeur, ce centre de production est une cible pour les attaques ukrainiennes à longue portée, qui atteignent régulièrement des infrastructures industrielles et militaires situées en profondeur dans le territoire russe.