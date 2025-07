Crash d'un avion sur une école au Bangladesh : ce que l'on sait du drame qui a fait au moins 19 morts et 100 blessés

Un avion militaire s'est écrasé sur une école à Dacca, au Bangladesh, faisant au moins 19 morts, dont le pilote. Le bilan provisoire déplore également plus de 100 blessés : majoritairement des élèves grièvement brûlés.

Un accident dramatique. Ce lundi, un avion de l’armée de l’air du Bangladesh s’est écrasé sur une école de la capitale de Dacca, faisant au moins 19 morts, d’après le service de presse du gouvernement provisoire. Le bilan fait également état de plus de 100 blessés, dont au moins 83 ont été hospitalisés. La plupart sont âgés de 8 à 12 ans, sont dans un état grave et grièvement brûlés.

La majorité des victimes sont des élèves du campus scolaire Milestone, dans le nord-ouest de la ville. Ainsi, de nombreux parents d’élèves se pressent à l’Institut national des grands brûlés pour tenter d’identifier leurs proches, a décrit une journaliste de l’AFP.

Le pilote de l’avion, identifié sous le nom de Toukir Islam Sagar, est mort de ses blessures, a indiqué le service de presse de l’état-major militaire.

Les secours continuent actuellement d’extraire les victimes des décombres du bâtiment, a constaté un photographe de l’AFP, sur place.

Cette catastrophe aérienne est déjà la plus meurtrière, survenue au Bangladesh, depuis des décennies.

«Il y avait deux avions de chasse, l’un est tombé ici sur la partie (du bâtiment) où se tenait un cours d’anglais pour des élèves du primaire», a témoigné un élève, Shafiur Rahman Shafi, 18 ans, à l’AFP. «Beaucoup de jeunes élèves et d'enseignants ont été blessés», a-t-il ajouté.

«Ca a fait un grand boum. On a senti une secousse comme un tremblement de terre. Et puis tout a pris feu», a-t-il encore indiqué.

Des images, postées sur les réseaux sociaux, montrent un feu consumant un bâtiment, sans doute causé par le crash de l’avion. D’autres filment des militaires déjà sur place, essayant d’éteindre ce feu, aidé par des civils.

🚨 BREAKING



A Bangladesh Air Force FT-7BGI fighter jet, a Chinese-built variant of the Chengdu J-7 used for training, crashed near Milestone College’s Uttara campus in Dhaka during a routine mission.



The aircraft, bearing tail number 701, resulted in the death of its pilot,… pic.twitter.com/Y38p4DEsoB

— Intel Tower🗽 (@inteltower) July 21, 2025