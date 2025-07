Guerre en Ukraine : la Russie pourrait lancer une attaque aérienne composée de 2.000 drones, alerte l'armée allemande

Chargé du soutien à Kiev au sein de l'armée allemande, le général de division Christian Freuding a mis en garde vendredi contre une potentielle attaque de drones russes d'ampleur en Ukraine.

Christian Freuding a alerté l'Ukraine : Moscou pourrait préparer une attaque aérienne massive, mobilisant près de 2.000 drones. Ce général de division qui supervise le soutien à Kiev au sein de l'armée allemande a formulé cette alerte lors d'une interview diffusée sur la chaîne Youtube de la Bundeswehr.

Christian Freuding affirme que la Russie accroît considérablement sa capacité de production de drones, au moment où la Chine a selon lui cessé de fournir à l'Ukraine les composants nécessaires à la fabrication de ces engins, afin de concentrer ses efforts d'exportation en direction de Moscou.

Or, les moyens traditionnels de défense ne seraient pas forcément pertinents pour repousser le lancement simultané d'un si grand nombre de drones. Le général rappelle en effet qu'un seul missile du système de défense sol-air Patriot coûte plus de 5 millions d'euros, alors qu'un drone Shahed vaut «30 à 50.000 euros».

De conception américaine, le système Patriot est en service dans 18 pays, dont l'Ukraine qui dispose d'une poignée de batteries. Il a une portée d'interception allant jusqu'à 70 kilomètres contre les avions et missiles de croisière (Patriot PAC-2), entre 20 et 35 kilomètres pour les missiles balistiques (Patriot PAC-3), selon l'armée de terre américaine (US Army).

Aussi, Christian Freuding recommande à l'Ukraine de se doter de «contre-mesures intelligentes» et moins coûteuses, de l'ordre de 2.000 à 4.000 euros, pour lutter contre les drones russes. Pour contre-attaquer, il estime que Kiev pourrait aussi frapper la Russie ailleurs que sur le front, en visant les bases arrières où se trouvent notamment les avions militaires et les aérodromes.