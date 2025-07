Guerre en Ukraine : qu'est-ce que la «médaille Iaroslav le Sage» remise par Volodymyr Zelensky à Jean-Noël Barrot ?

En visite en Ukraine ce lundi, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est vu remettre une décoration par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, symbole d'un lien particulièrement fort entre les deux pays face au conflit initié par la Russie.

Au lendemain des sanctions d’ampleur inédite venant d’être adoptées par la France et l’Union européenne contre le régime russe, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot est arrivé en Ukraine, où il a rencontré le président Volodymyr Zelensky.

Dans ce contexte, le ministre s'est vu remettre la «médaille Iaroslav le Sage», le plus haut rang de décoration attribuable à une personne étrangère, comme le rappelle le Quai d'Orsay.

Cette dernière fait référence à l'Ordre du Prince Iaroslav le Sage. Il s'agit d'une distinction honorifique décernée par le gouvernement ukrainien pour des services exceptionnels rendus à l'État et au peuple ukrainiens.

Ainsi, Jean-Noël Barrot a été récompensé pour son déplacement sur le front à Soumy en octobre dernier et son soutien constant de du ministre et de la diplomatie française à l’Ukraine.

Thank you, President Zelensky, for your trust and today’s powerful exchange in Kyiv.



Air defense, troop training, drone production, sanctions — France delivers, and will keep delivering. French drones will be built on Ukrainian soil: that’s what sovereignty and strategic trust… https://t.co/TVlmPvmNs3

— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 21, 2025