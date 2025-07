Près de la moitié des utilisateurs des toilettes des hôpitaux ne se lavent pas les mains au Danemark, selon une étude

Près d’une personne sur deux qui utilise les toilettes dans un hôpital au Danemark ne se lave pas les mains, selon une étude de l’université de Surrey (Angleterre).

Voilà qui n’est pas rassurant. Une étude menée par l’université de Surrey, en Angleterre, a révélé qu’une personne sur deux qui utilise les toilettes d’un hôpital au Danemark ne se laverait pas les mains.

L’étude a été menée pendant 19 semaines, en partenariat avec l’hôpital Bispebjerg, à Copenhague, au Danemark. Pour réaliser l’étude, des capteurs ont été placés sur les tuyaux des toilettes et des lavabos afin de surveiller les comportements des gens en matière d’hygiène, a précisé la BBC.

«Des résultats inquiétants mais pas surprenants»

Et c’est là que le bât blesse : sur 2.636 chasses d'eau, l'étude a révélé que 43,7% des gens (soit 1.153 personnes), ne se lavent pas les mains après avoir utilisé les toilettes. Durant certaines semaines, ce chiffre monte jusqu’à 61,8%.

Le docteur Pablo Pareira Doel de l’université de Surrey n’est pas rassuré par ces statistiques. Ce comportement pourrait «avoir une incidence directe sur la sécurité des patients», a-t-il expliqué.

L’étude livre aussi d’autres données : les chiffres du lavage des mains à la suite d’un passage aux toilettes sont particulièrement bas au début et à la fin de chaque journée, par exemple.

Le NHS England (National Health Service) précise que le lavage des mains est l’un des moyens les plus simples pour prévenir les intoxications alimentaires et autres maladies, à l’instar de la grippe, et en particulier dans les hôpitaux.

«Ces résultats sont inquiétants mais pas surprenants», a déclaré le professeur Carrie Newlands, de l’université de Surrey. Cette dernière souhaite que les affiches incitant les personnes à se laver les mains soient remplacées par des «stratégies plus efficaces».