«Une manoeuvre agressive» : comment un pilote d'avion a évité de justesse une collision en plein vol avec un bombardier B-52

Le 18 juillet dernier, le pilote d'un vol régional américain a dû réaliser une manœuvre d'évitement juste avant d'atterrir à l'aéroport de Minot, dans le Dakota du Nord, afin d'éviter une collision en plein vol avec un bombardier B-52 de l'US Air Force. Une enquête a été ouverte.

Un vol de routine qui aurait pu virer au drame. Il y a quelques jours, le vendredi 18 juillet, le vol SKW3788 de la compagnie aérienne américaine SkyWest s'apprêtait à atterrir à l'aéroport de Minot, dans le Dakota du Nord, après 1h13 de trajet sans encombre depuis Minneapolis.

Mais lors de l'approche finale, à environ 800m d'altitude, le pilote, aux commandes d'un Embraer E175, a brusquement viré de bord sur la droite, avant d'effectuer une remise de gaz et de s'éloigner de la piste, selon les données du site FlightAware.

À peine un quart d'heure plus tard, l'officier navigant a pu se poser sans problème à Minot et a donné une première explication à ses passagers. Un avion militaire «bien plus rapide que nous» se situait juste en dessous «de notre position [...], j'ai pensé qu'il était plus sûr de l'éviter», a-t-il avancé dans une déclaration rapportée par le média américain ABC News.

«Je suis vraiment désolé pour cette manœuvre agressive, j'ai été pris par surprise, ce n'est pas normal du tout. Je ne sais pas pourquoi ils ne nous ont pas prévenus... Bref, ce n'était pas drôle, mais je m'en excuse et vous remercie pour votre compréhension. Ce n'était pas une journée agréable au travail», a-t-il conclu.

Dimanche 20 juillet, un porte-parole de l'US Air Force a confirmé à ABC News qu'un bombardier B-52, affecté à la base aérienne de Minot, située à une vingtaine de kilomètres au nord de l'aéroport civil où l'avion de SkyWest s'est posé, a survolé la foire d'Etat du Dakota du Nord à ce moment-là.

Video of the B-52 bomber aircraft flying over the North Dakota State Fair. It was taken at the time of the near miss with a SkyWest Flight operating as a Delta connection between Minneapolis and Minot. The flight can be seen in the video. pic.twitter.com/hMVeS9KdD1

— KMOT (@KMOT_TV) July 21, 2025