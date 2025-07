Croatie : il y a un an, un homme tuait six personnes, dont sa propre mère, dans une maison de retraite

Le 22 juillet 2024, un ancien militaire avait abattu de sang-froid six personnes dans une maison de retraite, dont sa propre mère. Une tuerie de masse qui avait provoqué un émoi important en Croatie. L'homme a depuis été condamné à une lourde peine.

Un drame effroyable qui avait bouleversé les Croates. Il y a un an jour pour jour, le lundi 22 juillet 2024, un homme commettait l'une des pires tueries de masse de l'histoire du pays des Balkans.

Tôt dans la matinée, un ancien gendarme âgé de 51 ans, Kresimir Pahoki, est entré dans les locaux d'une maison de retraite de Daruvar, une petite ville située au nord de Zagreb pour parler avec le propriétaire des dettes concernant les soins de sa mère.

Mais, soudainement, l'homme a sorti son arme et a tiré dans l'établissement, tuant sa mère et cinq autres personnes, dont quatre résidents, et en blessant plusieurs autres. Après avoir pris la fuite, il avait été arrêté par les forces de l'ordre dans un café.

Une fusillade qui a choqué toute la Croatie

«Le suspect est entré dans les locaux de la maison de retraite où, dans l'intention d'ôter la vie à plusieurs personnes, il a tiré avec une arme à feu», avait indiqué un communiqué de la police, qui l'a inculpé de onze chefs d'accusation.

Cette fusillade avait provoqué une onde de choc importante dans ce pays de 3,8 millions d'habitants, peu habitué aux tueries de masse. Le lendemain, le quotidien Vecernji List, l'un des plus importants en Croatie, avait publié une Une noire avec seulement le mot Daruvar.

Les Croates avaient aussi massivement partagé leur colère et leur désarroi sur les réseaux sociaux, tout comme les responsables politiques. «C'est difficile pour moi de comprendre comment cela a pu arriver dans notre ville», avait déclaré le maire de Daruvar, Damir Lnenicek.

«Nous sommes effarés par le meurtre de cinq personnes dans la maison de retraite de Daruvar», avait réagi le Premier ministre Andrej Plenkovic sur X, présentant ses condoléances aux familles des victimes. «Le crime sauvage et sans précédent commis à Daruvar m'a bouleversé», avait écrit le président croate, Zoran Milanovic.

Lors de son procès, qui s'est tenu en avril dernier, l'auteur de la fusillade a été condamné à 50 ans de prison par un tribunal, la peine maximale encourue.