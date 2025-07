États-Unis : des «frais d’intégrité de visa» pourront être facturés 250 dollars

L'entrée aux États-Unis coûtera désormais au minimum 250 dollars (214 euros) supplémentaires pour tous les visiteurs nécessitant un visa de non-immigration, en raison de l'instauration de nouveaux «frais d'intégrité».

Il va falloir prévoir un budget supplémentaire pour aller aux Etats-Unis, si vous remplissez cette condition. Dans le cadre de la loi «One Big Beautiful Bill» promulguée par le président américain Donald Trump le 4 juillet dernier, les États-Unis imposeront de nouveaux «frais d'intégrité de visa» d'au moins 250 dollars (214 euros) à tous les visiteurs nécessitant un visa de non-immigrant. La date d'entrée en vigueur n'a pas été officiellement annoncée.

Cette mesure affectera des millions de voyageurs dans le monde, notamment ceux demandant un visa touristique, étudiant, d'échange culturel ou de travail temporaire. En 2024, près de 11 millions de visas de non-immigrant ont été délivrés, selon le Département d'État.

Un remboursement possible... sous conditions

Un porte-parole a expliqué que cette taxe vise à «renforcer l'application des lois sur l'immigration, à dissuader les dépassements de visa et à financer la sécurité des frontières».

Les citoyens français, ainsi que les ressortissants de 39 autres pays, n'auront pas à s'acquitter de cette somme en raison du programme d'exemption de visa (VWP), leur permettant d'accéder au territoire américain sans autorisation de séjour. Ils continueront simplement à obtenir une autorisation électronique de voyage ESTA, valable deux ans, et facturée 21 dollars (18 euros), pour des transits, des séjours touristiques ou d'affaires de moins de trois mois.

Le règlement sera exigé à la délivrance du document, sans dispense ni réduction possible. Ces frais, qui s'appliquent à l'exercice 2025 (du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025), pourront être revalorisés chaque année par le Département de la Sécurité intérieure (DHS) dès 2026 en fonction du taux d'inflation.

Contrairement aux autres frais de visa, les visiteurs pourront demander un remboursement après leur voyage, à condition de respecter la durée de séjour autorisée, de ne travailler illégalement et quitter le pays dans les cinq jours suivant l'expiration de leur visa ou modifier légalement leur statut. Les montants non remboursés seront versés au Trésor américain, selon la disposition du projet de loi.

Le département exécutif fédéral n'a pas encore précisé les modalités de remboursement ni les détails de mise en œuvre de ces frais. De plus, la législation n'a pas clairement défini si c'est le Département d'État, le DHS, ou ces deux entités ensemble qui seront chargés de percevoir les frais.

Un nouvel obstacle au tourisme

Selon Paul Saluja, avocat spécialisé immigration, ils pourraient entrer en vigueur dès le 1er octobre 2025, début du nouvel exercice fiscal américain, juste avant que le pays n'accueille la Coupe du monde 2026 et les Jeux olympiques d'été 2028.

Cette nouvelle mesure risque donc de freiner significativement les projets des voyageurs potentiels dans un contexte où le tourisme américain a déjà baissé en 2025. Et cette tendance devrait se poursuivre d'après une étude récente du Conseil mondial du voyage et du tourisme qui a établi que les États-Unis risquent de perdre jusqu'à 29 milliards de dollars à cause de la diminution des visiteurs étrangers, particulièrement canadiens.

Geoff Freeman, président de l'US Travel Association, une organisation nationale promouvant le tourisme vers et au sein des États-Unis, a notamment qualifié ces nouvelles taxes de «stupides» dans un communiqué après l'adoption du projet de loi.

«[Ils] ajoutent une barrière financière inutile pour les visiteurs internationaux», a précisé Erik Hansen, vice-président principal des relations gouvernementales de l'association, estimant qu'ils augmenteraient de 144 % les coûts initiaux d'un séjour dans le pays.

«Même s'ils sont techniquement remboursables, la complexité et le coût supplémentaires décourageront les visiteurs», a-t-il conclu.