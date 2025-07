Exportations de denrées alimentaires et d’engrais russes vers les marchés internationaux : l'accord avec l'ONU prend fin ce mardi

Après trois ans, l'accord entre la Russie et les Nations unies, visant à faciliter les exportations de denrées alimentaires et d'engrais russes vers les marchés internationaux, devient obsolète. Ce dernier avait été signé pour une durée de trois ans en 2022 et ne sera pas renouvelé.

Il n’était pas voué à être renouvelé. Ce mardi 22 juillet, l’accord liant la Russie et les Nations unies (ONU), qui visait à faciliter les exportations de denrées alimentaires et d’engrais russes vers les marchés internationaux, va prendre fin.

Ce dernier avait été signé en 2022, quelques mois après l’invasion russe en Ukraine. Dès le départ, les deux partis s’étaient alignés sur un accord de trois ans qui ne sera, donc, pas prolongé. Une source proche du dossier, citée par l’AFP, a ainsi évoqué des «désaccords» trop importants.

La fin de cet accord intervient quelques jours après un 18e paquet de sanctions contre la Russie, imposé au pays depuis le début du conflit en Ukraine.

De fait, ces sanctions économiques épargnaient les engrais et céréales mais, la crainte de franchir accidentellement une ligne rouge et de se retrouver du mauvais côté de la loi avait paralysé les transporteurs, et fait exploser les primes d’assurance, alors que cet accord cherchait plutôt à réduire les prix mondiaux.

Ainsi, la Russie s’était plaint, à plusieurs reprises, du fait que l’accord soit resté plus ou moins lettre morte, malgré le cadre établi en matière d’assurance et de transactions financières, censé être compatible avec les trois systèmes de sanctions en vigueur (États-Unis, Royaume-Uni et Union européenne).

Une coopération pourrait «se poursuivre», selon la Russie

Après l'annonce, Moscou avait déploré, samedi 12 juillet, un accord qui avait échoué, remettant la faute sur les sanctions occidentales.

«Compte tenu de la ligne destructrice adoptée par les capitales occidentales, en particulier celles de l’Union européenne, qui consiste à multiplier les sanctions unilatérales illégales contre la Russie, aucune des tâches (de l’accord) n’a été menée à bien», a accusé le ministère russe des Affaires étrangères.

Le ministère russe a, néanmoins, assuré que la coopération entre la Russie et les Nations unies sur ces questions pourrait «se poursuivre» après l’expiration de l’accord, «dans l’intérêt de la sécurité alimentaire mondiale».