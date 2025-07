Patrimoine de l'Unesco : voici les 10 pays les plus représentés

Ce mardi 22 juillet, les Etats-Unis ont décidé de se retirer de l'Unesco, organisation pour l'éducation, la science et la culture. Une perte conséquente, les Etats-Unis comptant pas moins de 26 sites classés au patrimoine mondial. Voici désormais les 10 pays les plus représentés de l'organisation.

Une décision «regrettable» mais «attendue», comme l'a expliqué la directrice générale de l'organisation, Audrey Azoulay. Malgré la perte des Etats-Unis, l'Unesco compte de nombreux pays pourvus en sites culturels de premiers plans.

Iran (26 sites)

Le désert de Lout fait partie des 26 sites iraniens inscrits © Unsplash / Hasan Almasi

Jardins paysagers, sites préhistoriques, massif forestier, les sites protégés par l'Unesco sont nombreux en Iran, où 26 lieux font honneur à la fois à l'histoire perse du pays et à son territoire sublime.

Russie (30 sites)

Le Kremlin (et la place Rouge) est inscrit depuis 1990 © Unsplash / Felipe Simo

Le plus grand pays du monde peut notamment compter sur ses villes les plus importantes pour glaner un grand nombre de sites culturels inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Au total, 30 sites y sont placés, dont le Kremlin et la place Rouge (Moscou) ou encore le centre historique de Saint-Petersbourg.

Royaume-Uni (33 sites)

Le District des Lacs anglais représente les merveilles naturelles britanniques © Unsplash / Jaz Blakeston-Petch

Le Royaume-Uni se place huitième de ce classement avec 33 sites. Le plus connu d'entre eux est sans doute le Palais de Westminster et l'abbaye du même nom, à Londres, qui est inscrit à l'Unesco depuis 1987.

Mexique (35 sites)

Chaque année, 2,5 millions de visiteurs affluent à Chichen Itza © Unsplash / Christina Abken

Le Mexique jouit à la fois de paysages naturels renversants mais aussi d'une grande richesse culturelle notamment grâce aux vestiges Mayas qui parsèment son territoire. La ville préhispanique de Chichen Itza, située dans le Yucatan, est à la fois l'un des centres touristiques majeurs du pays mais aussi l'un des plus anciens du pays a avoir été inscrit à l'Unesco.

Inde (40 sites)

A Agra, le Taj Mahal attire lui 7 millions de touristes annuels © Unsplash / Jovyn Chamb

L'Inde n'est pas en reste en terme de sites culturels majeurs, avec 40 sites inscrits au patrimoine mondial de l'organisation internationale. Tout comme le Mexique avec Chichen Itza, le pays asiatique peut compter sur l'une des «sept nouvelles merveilles du monde» : le Taj Mahal. Celui-ci compte parmi les joyaux mondiaux de l'Unesco depuis 1983.

France (49 sites)

Le «parc et palais de Versailles» fait partie de la liste depuis 1979 © Unsplash / Armand Khoury

En matière de beauté naturelle et d'histoire, la France n'est plus à présenter. Malgré son territoire moindre, par rapport à certains pays immenses de la planète, elle se place 5e de ce classement, avec 49 sites classés à l'Unesco. Le dernier site en date à avoir été inscrit par l'Unesco, en 2025, est celui des Mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan.

Espagne (49 sites)

Le Teide culmine à 3.715 mètres © Unsplash / Armand Khoury

Tout comme la France, l'Espagne compte 49 sites au patrimoine mondial de l'Unesco. En plus d'une riche culture millénaire, le pays peut compter sur certains lieux naturels comme le volcan Teide (à Tenerife), la forêt primaire et ancienne des Carpates (Pyrénées) ou encore le parc de Donana (Andalousie).

Allemagne (51 sites)

La cathédrale d'Aix-la-Chapelle a été bâtie par Charlemagne © Unsplash / Jonathan Kemper

L'Allemagne compte au total 51 sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Une grande majorité d'entre eux sont d'ordre historique, comme la cathédrale d'Aix-la-Chapelle ou encore les chateaux d'Augustusburg. En 2009, le pays a perdu un site anciennement classé : la vallée de l'Elbe à Dresde.

Chine (56 sites)

Les décors de Wulingyuan ont inspiré James Cameron, réalisateur de la saga «Avatar» © Unsplash / Robs

La Chine compte 56 sites placés au patrimoine mondial de l'Unesco, dont 19 classés patrimoine naturel. Il s'agit du plus haut total mondial. On peut notamment citer la région d'intérêt panoramique de Wulingyuan, aussi appelées «montagnes Avatar», les aires protégées des trois fleuves du Yunnan ou encore le Danxia.

Italie (58 sites)

Venise et sa lagune font partie des 58 sites italiens inscrits au patrimoine mondial © Unsplash / Henrique Ferreira

L'Italie est le pays possédant le plus de sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Grâce à ses multiples villes historiques, comme Rome, Ferrare ou encore Pise, plaçant respectivement leur centre historique, leur delta et leur église, l'Italie domine ce classement.