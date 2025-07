«Plus de 230.000 pages d'archives» : ce que l'on apprend de l'assassinat de Martin Luther King, après la déclassification de documents gouvernementaux

L'administration Trump a publié, ce lundi, un dossier de 230.000 pages sur l'assassinat de Martin Luther King, tué en 1968.

La famille avait exprimé des inquiétudes sur cette initiative. Le gouvernement américain a publié, ce lundi 21 juillet, des milliers de pages classifiées sur la mort en 1968 de Martin Luther King, leader des droits civiques.

Le président républicain avait ordonné, quelques jours seulement après son investiture, la déclassification des archives gouvernementales sur cet assassinat, mais aussi sur celui du président John F. Kennedy en 1963, et la mort de son frère, Robert F. Kennedy, dit Bobby.

Un fichier audio, des pistes... et beaucoup de «pages illisibles»

Les 230.000 pages publiées lundi portent notamment sur l’enquête du FBI, sur la traque internationale de l’assassin présumé de Martin Luther King, James Earl Ray. Selon l’administration Trump, l’important dossier, disponible en ligne, comporte des notes sur les pistes suivies par les enquêteurs et des interviews avec des connaissances de l’assassin présumé.

D’après les journalistes du New York Times, un fichier audio a également été publié : un entretien avec Jerry Ray, l’un des frères de James Earl Ray.

Le quotidien affirme néanmoins que les historiens n’ont, pour l’instant, pas trouvé de détail important à relever. En effet, de nombreuses pages seraient «rendues presque illisibles» par le temps et le procédé de numérisation.

Le média déplore aussi des «comptes rendus aléatoires», avec des centaines de coupures de presse, et d’autres récits sans importance, sur l'enfance et l'adolescence de James Earl Ray.

Des documents à ne pas «prendre pour argent comptant»

Dans un communiqué, la directrice du Renseignement national américain, Tulsi Gabbard, a énoncé que les États-Unis «assurent une complète transparence sur cet événement tragique et décisif dans l’Histoire du pays».

Pourtant, dans un communiqué opposé, les enfants du défenseur des droits civiques se sont inquiétés d’un possible détournement de la publication de ces documents, afin «d’attaquer la postérité de Martin Luther King ou les réalisations du mouvement» qu'il dirigeait.

De son vivant, Martin Luther King était visé par une «campagne de désinformation et de surveillance» orchestrée par le directeur du FBI de l'époque, J. Edgar Hoover, destinée à «discréditer sa réputation et plus généralement celle du mouvement pour les droits civiques», rappellent-ils.

Ils réaffirment par ailleurs ne pas croire à la culpabilité de James Earl Ray, à l'époque un ségrégationniste blanc condamné pour l'assassinat, perpétré le 4 avril 1968 sur le balcon d'un motel de Memphis, où Martin Luther King était venu soutenir des éboueurs en grève.

Même prudence pour Larry J. Sabato, le directeur du centre politique de l’université de Virginie, interrogé par le New York Times : «Vous devez lire cela attentivement, sans le prendre pour argent comptant».

«Je suis sceptique quant à tout ce que j’ai lu dans les dossiers du FBI sur M.L.K», a-t-il ajouté, affirmant même qu’il soupçonne que des agents ont pu forger certains documents pour plaire au directeur du FBI de l’époque. Le directeur a également noté l'absence de documents qui devraient rester sous scellé jusqu'en 2027.

De leur côté, les enfants de Martin Luther King ont, une nouvelle fois, demandé «retenue et respect» aux personnes s’aventurant dans ce dossier colossal, «pour le deuil continu de la famille» de la figure.