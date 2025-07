Quels sont les 20 pays sans extradition vers la France ?

En matière de justice, l'extradition est un accord international permettant le jugement des criminels fugitifs. Là où elle n'existe pas, au contraire, ils peuvent y trouver refuge, échappant à la justice française. Voici les 20 pays sans extradition vers la France.

A l'abri de toute condamnation. Dans certains pays, des criminels recherchés par la France peuvent couler des jours tranquilles, en toute impunité. Algérie, Chine, Vietnam... Les destinations possibles pour les fugitifs sont variées.

En Europe, un seul pays ne présente pas d'accord d'extradition avec la France : la Biélorussie. Elle imite la Russie, qui n'a pas non plus signé le moindre lien juridique avec la France. Le pays partage néanmoins l'accord de coopération de 2007, facilitant certains échanges.

Cinq pays en Afrique, douze en asie

Au contraire d'autres régions dans le monde, comme le Golfe Persique, où l'on trouve beaucoup de nations sans traités d'extradition bilatéraux : Bahreïn, Oman, Qatar, Arabie saoudite. Plus généralement au Proche Orient, on retrouve aussi l'Afghanistan, l'Iran ou encore la Syrie.

En Asie, la Chine, la Corée du Nord, le Kazakhstan, le Tadjikistan et le Vietnam. La Chine, néanmoins, partage avec la France l'accord de coopération de 2007, tout comme la Russie.

En Afrique, l'Algérie, le Botswana, Erythrée, la Somalie et le Soudan permettent également aux criminels français de ne pas être inquiétés sur leur sol.

Enfin, en Amérique, seul l'île de Cuba n'a pas passé un tel accord avec la France.

Suisse, Islande, Equateur : Des pays préfèrent refuser les extraditions

En outre, certains pays comme le Bhoutan ou encore le Laos n'ont pas non plus de traités formels avec la France mais, notamment en Afrique, des Etats se basent sur les principes généraux de réciprocité ou sur des accords régionaux qui permettent ces mesures d'extradition.

Il faut aussi noter que certains pays ont une extradition limitée et se préservent un haut degré de liberté d'action. C'est à dire que ces pays, bien qu'ils disposent d'un accord avec la France et qu'ils puissent effectuer une extradition, préfèrent souvent ne pas la faire pour des raisons politiques, humanitaires ou juridiques. On peut citer : l'Equateur, la Bolivie, le Venezuela, le Nicaragua, l'Islande, la Suisse ou encore le Zimbabwe.

A noter que pour chacun des pays cités, les démarches d'extradition peuvent tout de même aboutir. Celles-ci s'articulent autour de cinq étapes : la demande soumise officiellement, l'étude de la demande par l'Etat requis, l'arrestation provisoire, la procédure judiciaire pour statuer sur la demande d'extradition et enfin la décision finale des autorités de l'Etat requis.

Ensuite seulement, c'est l'Etat requérant qui peut procéder à son jugement. Dans l'ensemble du déroulé, les relations entre les deux pays ainsi qu'avec Interpol peuvent influer sur la décision finale.