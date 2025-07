Attentats de Charm el-Cheikh : 90 morts, 200 blessés... Il y a 20 ans, l'Egypte endeuillée après une série d'explosions meurtrières

Dans la nuit du 22 juillet au 23 juillet 2005, une série de sept explosions ont provoqué la destruction d'un célèbre hotel de la ville de Charm el-Cheikh, située à la pointe sud du désert du Sinaï. Au total, 90 personnes ont perdu la vie et 200 autres ont été blessées.

Vingt ans après, la tragédie de Charm el-Cheikh est encore dans toutes les mémoires, en Egypte. Le 23 juillet 2005, il y a 20 ans ce vendredi, une série de sept explosions destructrices avaient fait 90 morts et 200 blessés, dans un hôtel touristique de la région du Sinaï.

Cette attaque, qui était la plus grave sur le sol égyptien depuis 1981, a créé la terreur lors de la nuit du 22 juillet au 23 juillet. Deux voitures piégées dont une kamikaze, contenant de grandes quantités d'explosifs, ont frappé simultanément deux zones de la ville, alors qu'une troisième bombe a également explosé dans le même temps, à 1h15 du matin, heure locale.

L'attaque a fait de nombreux morts parmi les touristes étrangers, notamment européens. Les autorités locales n'ont pas tardé à confirmer les décès de certains ressortissants britanniques, russes, néerlandais, saoudiens ou encore qatariens. En raison de l'ampleur de ces attentats et de l'aspect international des victimes, de nombreux chefs d'Etat occidentaux ont réagi avec émotion. Président français à cette date, Jacques Chirac a quant à lui réaffirmé «la détermination absolue de la France à lutter partout contre ce fléau qu'est le terrorisme et que rien ne saurait jamais justifier».

Un attentat revendiqué par al-Qaida

De leur côté, certains groupes proches d'al-Qaida comme les brigades Abdullah Azzam ont revendiqué l'attentat. A l'époque, ils disaient également être à l'origine des incidents dévastateurs d'octobre 2004 en Egypte, causant la mort de 34 personnes et d'un bombardement du Caire, en avril de la même année.

Après avoir arrêté 95 personnes dans la région des faits quelques jours après les explosions, les autorités égyptiennes ont procédé à la condamnation à mort de trois personnes impliquées dans l'attentat, le 7 septembre 2006.

Les dégâts matériels causés par l'attentat se concentrent autour de l'hôtel Ghazala Gardens, situé au pied de la baie de Charm el-Cheikh. L'établissement de 176 chambres a notamment vu son lobby céder sous les bombes, faisant tomber de lourdes parcelles de béton sur certains vacanciers pris au piège.

L'hotel Ghazala Gardens a particulièrement souffert des attentats du 23 juillet © KHALED DESOUKI / AFP

En plus de cet hôtel, détruit par une voiture piégée, le parking du Vieux marché de la ville, à plus de 3 kilomètres de là et le parking de l'hôtel Mövenpick ont également été visé. Le premier a été touché par un minibus piégé alors que le second a fait les frais d'un sac rempli d'explosifs.

Cet épisode sinistre a eu des conséquences très importantes sur l'économie égyptienne, les touristes fuyant la destination, certains écourtant même leurs séjours lors de l'été 2005. Il a fallu de nombreuses années pour que le pays arabe n'attire autant.

A l'image du pays, l'hôtel Ghazala Gardens a procédé à une lente mais solide reconstruction. Après avoir détruit l'intégralité de l'établissement quelques jours après les faits, l'hôtel a été rebâti en intégralité dans un style mauresque. Initialement doté de 176 chambres, il en compte désormais 284, dans plusieurs édifices au cœur de jardins paysagers.