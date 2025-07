Guerre en Ukraine : Kiev a perdu un avion de chasse français Mirage 2000

L'Ukraine a perdu pour la première fois un avion de chasse français Mirage 2000 mardi 22 juillet lors d'une mission au cours de laquelle son pilote a pu s'éjecter, a annoncé le président Volodymyr Zelensky. Selon le dirigeant, l'appareil n'a pas été abattu au combat.

Un coup dur pour les forces ukrainiennes. Volodymyr Zelensky a annoncé la nuit dernière qu'un Mirage 2000 cédé par la France s'était écrasé, mardi 22 juillet au soir.

«Malheureusement, nous avons perdu [un] avion de combat. Un appareil français, très efficace, l'un de nos chasseurs Mirage», a déclaré le chef de l'Etat dans une allocution diffusée sur le site de la présidence ukrainienne. «Le pilote a réussi à s'échapper et [l'appareil] n'a pas été abattu par les Russes», a-t-il ajouté.

Aucune victime au sol

«Le pilote a signalé au directeur de vol une défaillance d'un équipement aéronautique. Il a ensuite agi avec compétence, comme attendu lors d'une situation de crise, et s'est éjecté avec succès», a précisé l'armée de l'air, tout en indiquant que le crash n'avait fait «aucune victime au sol».

Cet incident tombe au pire moment pour l'armée de Kiev, qui souffre d'un manque de moyens de défense aériens pour contrer les attaques russes de plus en plus nombreuses et violentes.

Des pilotes et mécaniciens ukrainiens ont bénéficié d'un entraînement dans l'est de la France pendant plusieurs mois pour manœuvrer ces avions de chasse, conçus par la société Dassault Aviation et entrés en service en 1999 au sein de l'armée de l'Air et de l'Espace française.

Au moins 6 avions, sur les 26 encore en état de vol, ont été cédés à l'Ukraine en février 2025, avant d'être utilisé pour la première fois au combat un mois plus tard. Depuis, ces appareils ont effectué plusieurs missions de bombardement sur des cibles terrestres sur le théâtre des opérations.