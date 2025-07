L'Ukraine espère une "position constructive" de la Russie aux pourparlers prévus mercredi soir à Istanbul et veut discuter d'échange de prisonniers, du rapatriement d'enfants ukrainiens emmenés en Russie et d'une potentielle rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, a indiqué à l'AFP une source au sein de la délégation de Kiev.

"Nous considérons qu'il s'agit d'une position constructive de la part de l'Ukraine, et tout dépendra de la volonté de la Russie de renoncer à ses ultimatums et d'adopter une position constructive", a indiqué cette source sous couvert d'anonymat, précisant que la délégation ukrainienne était arrivée en Turquie et menait des "réunions de haut niveau avec les homologues turcs à Ankara".