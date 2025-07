Le Kremlin a confirmé mercredi que des négociations de paix avec Kiev étaient "prévues" dans la soirée à Istanbul, tout en disant s'attendre à une discussion "très compliquée" avec les négociateurs ukrainiens écartant à nouveau la possibilité d'avancées diplomatiques rapides.

"La discussion portera principalement sur les questions liées aux projets de mémorandums" échangés en juin par les deux camps et comprenant leurs exigences, a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, en répétant que ces projets étaient "diamétralement opposés".

M. Peskov a précisé que la délégation russe était "inchangée" et sera dirigée, comme lors des précédentes sessions en mai et en juin à Istanbul, par l'ex-ministre de la Culture et historien nationaliste Vladimir Medinski.