Iran : ce que l'on sait des mystérieux incendies et explosions signalés dans le pays

Depuis plusieurs semaines, l'Iran est touché par de mystérieux incendies sur certains de ses sites stratégiques. Chaque jour, des feux sont ainsi signlés mais également des explosions.

Une campagne coordonnée ou des incidents isolés ? Depuis plus de deux semaines, une série d'incendies, notamment sur un important site pétrolier du pays, ravivent les inquiétudes en Iran. Si les autorités ont rapidement nié toute attaque ou acte de sabotage, les théories vont bon train.

Des feux et des explosions n'ont pas manqué d'attirer l'attention de nombreux Iraniens, au cours des deux dernières semaines. Ceux-ci ont notamment touché des sites pétroliers, des routes majeures ou encore un lieu de production de textile. En public, l'Iran a expliqué qu'il enquêtait sur l'origine de ces incendies tout en balayant la possibilité qu'ils soient des attaques ou des actes de sabotage étrangers.

En privé, comme le révèle le New York Times, le son de cloche est tout autre. Trois officiels iraniens, anciens Gardiens de la Révolution (assurant la protection du régime islamique iranien) ont été chargés d'une enquête concernant ces multiples incidents et orientent leurs recherches vers des pistes internationales.

Le site pétrolier de la ville d'Abadan est notamment touché par ces feux © REUTERS

Sans surprise, la piste israélienne serait la plus envisagée par les autorités iraniennes. Malgré le grand nombre d'ennemis du gouvernement iranien, Israël a récemment promis, après les bombardements incessant entre les deux pays durant douze jours au mois de juin, de continuer à opérer en Iran.

Des attaques visant à créer le chaos ?

Ces différents incendies, bien que mineurs par rapport aux missiles échangés par les deux nations, participent à un climat d'insécurité et de chaos en Iran. Ils ont également éclaté dans des lieux stratégiques, comme la très importante raffinerie d'Abadan, dans le sud-ouest du pays. Les feux et explosions y ont fait au moins un mort et plusieurs blessés.

Pour ajouter à l'incertitude ambiante, les discussions menées actuellement entre Téhéran et les Etats-Unis, qui ont soutenu militairement leur allié israélien et frappé des sites nucléaires clés, sont actuellement au point mort. L'Iran ne souhaite pas non plus faire part publiquement de ses suspicions à l'encontre d'Israël de peur de s'isoler davantage dans la région.

Dans le même temps, de nombreux habitants ont fui la capitale pour chercher refuge dans d'autres régions du pays. «Cette guerre m'a vraiment effrayée», témoigne par exemple, auprès de l'AFP, Golandam Babaï, originaire de la province de Kermanshah, dans l'ouest du pays. «Je n'arrêtais pas de prier : mon Dieu, s'il vous plaît, faites que le passé ne se répète pas», a-t-elle notamment expliqué, faisant référence à la guerre Iran-Irak des années 1980, qui a duré huit ans.