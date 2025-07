«Nous n'avons fait que suivre une tradition dont nous sommes fiers» : en Inde, deux frères ont épousé la même femme

Un rare cas de polyandrie a eu lieu le samedi 12 juillet en Inde, où deux frères ont épousé la même femme au cours d’une cérémonie traditionnelle.

Un mariage peu commun s'est tenu le week-end dernier dans le village de Shillai, situé dans l'état d'Himachal Pradesh (Inde). Deux frères, Pradeep et Kapil Negi, ont épousé Sunita Chauhan, originaire du village voisin de Kunhat, perpétuant ainsi tradition polyandrique ancestrale de la tribu Hatti.

La cérémonie, rythmée par des chants et des danses folkloriques locales, s'est étendue sur trois jours en présence de plusieurs centaines d'invités dans la région de Trans-Giri (district de Sirmaur).

Two Brothers, One Bride: Rare Tribal Wedding in Himachal Pradesh Celebrates Ancient Tradition Read More: https://t.co/8XfDv5PQl3 #HimachalPradesh #TribalWedding #MarriageCeremony #India #Bride #Abbtakk pic.twitter.com/hwQQhbH3rn

La mariée a affirmé être parfaitement consciente de cette coutume. «C'était mon choix. Je n'ai subi aucune pression. Je connais cette tradition et je l'ai choisie de mon plein gré. Nous avons pris cet engagement ensemble et je crois au lien que nous avons tissé», a-t-elle déclaré, cité par l'agence Press Trust of India.

Pradeep, le frère aîné, employé au ministère des Ressources en eau, a assuré que c'était une «décision commune» fondée sur la «confiance, l'attention et la responsabilité partagée». «Nous n'avons fait que suivre une tradition dont nous sommes fiers», a-t-il ajouté.

De son côté, Kapil, qui travaille à l'étranger dans l'hôtellerie-restauration, a souligné que malgré la distance, son frère et lui «assurent soutien, stabilité et amour à [leur] femme en tant que famille unie». «Nous avons toujours cru en la transparence», a-t-il précisé.

Si cette pratique n'étonne pas la population locale, elle suscite néanmoins de vives réactions ailleurs dans le pays. Une vidéo de la cérémonie est notamment devenue virale sur les réseaux sociaux, montrant l'un des frères tendant la main à Sunita pour l'accueillir sur scène.

In Shillai village, Himachal Pradesh, a woman named Sunita Chauhan married two brothers, Pradeep and Kapil Negi, in a traditional polyandrous wedding celebrated over three days. The event, rooted in the Hatti tribe's ancient customs, was attended by hundreds. The trio emphasized… pic.twitter.com/VJznUmMKZy

— LocalTak™ (@localtak) July 21, 2025