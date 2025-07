«Tempête de juillet» : 15.000 soldats, 150 navires... Tout savoir sur cet exercice naval russe XXL organisé ce mercredi

La Russie a lancé un exercice militaire maritime d'ampleur qui va durer dès ce mercredi 23 juillet jusqu'au dimanche 27 juillet. Océan Pacifique, océan Arctique, mer Baltique, mer Caspienne, la flotte russe va se tester lors d'une simulation appelée «Tempête de juillet».

Une démonstration de force. Comme l'a annoncé le ministre de la Défense russe, les forces maritimes du pays prendront part à de larges exercices pendant quatre jours, à partir de ce mercredi. Au total, 150 navires militaires et 15.000 militaires répartis en 950 unités seront mobilisés pour cette manoeuvre visant à jauger les capacités de la flotte à mener des opérations non conventionnelles, à utiliser des armes de longue portée et d'autres technologies à la pointe, comme des systèmes sans équipage, selon le ministère russe. Ces différents effectifs seront dirigés par le commandant en chef amiral Aleksandr Moïsseïev.

«En mer, les équipages s'entraîneront au déploiement dans des zones de combat, à la conduite d'opérations anti-sous-marines, à la défense des zones de déploiement et d'activité économique», a expliqué précisément le ministère. Pour l'occasion, on dénombre également l'utilisation 120 de aéronefs et 10 systèmes de missiles côtiers.

© REUTERS

Selon les bilans internationaux, la Russie bénéficierait de la troisième marine la plus puissante au monde, derrière la Chine et les Etats-Unis. Elle a cependant essuyé plusieurs défaites marquantes depuis le début de la guerre en Ukraine.

L'Allemagne et la Norvège craignent la flotte russe

Un exercice qui intervient alors que Berlin et Oslo ont annoncé, le 21 juillet, leur partenariat afin d'assurer leur sécurité dans l'Atlantique nord, les mers Baltique et du Nord, face à la menace russe. Ils écrivent notamment qu'ils «ont l'intention de renforcer la surveillance et le contrôle de ces zones stratégiques afin de contrer les menaces potentielles».

Sabotages de gazoduc et câbles sous-marins, brouillages GPS, survols par drones, navires espions russes, la «guerre hybride» entre la Russie et les pays occidentaux se situe plus que jamais en mer Baltique.