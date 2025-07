Une voiture fauche un enfant sur un trampoline et s'encastre dans une grange à trois mètres de haut

Un enfant de 7 ans a été transporté à l’hôpital samedi 19 juillet après avoir été percuté par une voiture alors qu’il jouait sur un trampoline dans son jardin en Allemagne. Le véhicule a fini sa course sur le toit d’une grange.

Un terrible accident encore jamais vu. Samedi 19 juillet, un garçon de 7 ans a été transporté à l’hôpital après avoir été heurté par une voiture à Bohmte, dans le nord-ouest de l’Allemagne. Pire encore, le conducteur et ses quatre passagers ont fini encastrés dans le toit d’une grange.

Selon la police d’Osnabrück, le conducteur du véhicule, accompagné de son épouse et de leurs enfants âgés de 11 à 13 ans, pourrait avoir dépassé la limite de vitesse autorisée, soit 50 km/h. Le véhicule a ensuite percuté l’enfant qui était en train de jouer sur un trampoline dans son jardin avant de faire plusieurs tonneaux et d’être projeté en l’air.

Comme le montre l’image de l’accident, la voiture a percuté de plein fouet et atterri dans le toit d’une grange, à 3 mètres de haut.

Varias personas resultaron heridas después de que un automóvil se estrellara contra el techo de un granero en la ciudad alemana de Bohmte.



El auto primero chocó con un arbusto, luego golpeó a un niño que estaba en un trampolín y finalmente se estrelló contra el techo de un… pic.twitter.com/QnenaXmGTT — NMás (@nmas) July 20, 2025

Toujours selon la même source, l’enfant a été transporté à l’hôpital dans un état critique. Mais son pronostic vital n’est désormais plus engagé. Du côté des cinq occupants de l’habitacle, le conducteur et son épouse ont été grièvement blessés tandis que les enfants l’ont été plus légèrement. Ils ont été, tous les cinq, transférés à l’hôpital.

D’après les forces de l’ordre, aucune trace d’alcool n’a été détectée dans le sang du père de famille. Ainsi, une enquête a été ouverte, visant à déterminer les causes exactes du drame.

Interrogée par TV7News, une voisine a indiqué qu’elle était «assise sur le balcon tout l’après-midi. Quand c’est arrivé, j’étais rentrée manger et j’ai simplement entendu un grand bruit».

«La maman n’arrêtait pas de crier. Ensuite, mon ami a appelé l’ambulance, la police et tout le reste. Je suis déboussolée», a-t-elle ajouté.