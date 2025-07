Chine : les dirigeants de l'UE en visite ce jeudi pour un sommet très attendu

Ursula von der Leyen et Antonio Costa se rendent en Chine, ce jeudi. Ce sommet marquera le 50e anniversaire des relations diplomatiques qui lient l'Union européenne et l’Empire du Milieu.

L’occasion d’aplanir des différends. En début de semaine, la Chine avait confirmé que les dirigeants de l’Union européenne (UE) se rendraient bien, aujourd’hui, en Asie pour participer à un sommet, où seront présents le président chinois Xi Jinping, ainsi que son Premier ministre.

Cette rencontre, qui intervient dans un contexte géopolitique et économique particulièrement tendu, permettra de fêter le 50e anniversaire des relations diplomatiques qui lient le Vieux Continent et l’Empire du Milieu, mais aussi, d’adresser les enjeux actuels.

Avec le Premier ministre chinois, Li Qiang, les Européens «aborderont plus en détail les aspects commerciaux et économiques de la relation», selon un communiqué de l’Union européenne. Plusieurs dossiers empoisonnent les relations bilatérales entre les deux puissances : surtaxes européennes sur les véhicules électriques chinois, restrictions sur les entreprises européennes en Chine...

La gênante relation Chine-Russie

L’objectif est donc clair : discuter «des relations entre l’UE et la Chine et des défis géopolitiques actuels, notamment la guerre menée par la Russie en Ukraine».

En effet, le partenariat économique et diplomatique entre la Chine et la Russie soulève, depuis longtemps, des suspicions en Europe. L’UE a ainsi déjà accusé Pékin de soutenir indirectement l'effort de guerre russe en Ukraine.

Il y a quelques jours, l'Union européenne avait annoncé un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, ciblant la manne pétrolière et touchant certaines entités chinoises : le ministère chinois du Commerce avait ainsi dénoncé, en réaction, des sanctions qu'il juge «contraires à l'esprit de consensus établi entre les dirigeants chinois et européens», et qui auront «un impact négatif grave» sur les relations économiques et commerciales sino-européennes.

Sous fond de guerre commerciale mondiale

L’enjeu majeur de ce sommet reste, avant tout, commercial. Pour rappel, L’Union européenne et la Chine représentent à eux seuls près d’un tiers du commerce mondial de biens et services. Néanmoins, plusieurs différends sont venus polluer la relation entre l’UE et Pékin, notamment dans l’industrie ferroviaire, les panneaux solaires ou encore, les éoliennes.

Face à une production manufacturière surabondante en Chine, l’Union européenne craint avant tout de voir le déficit commercial s’aggraver, et que le marché européen ne soit inondé par des produits chinois bon marché, au détriment des produits proposés par les entreprises européennes.

Le différend n’a fait que s’intensifier avec la mise en place, l’année dernière, de droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques fabriqués en Chine par l’Union européenne. En retour, Pékin avait visé le cognac français.

Ce sommet est donc l’occasion parfaite «d’engager un dialogue avec la Chine au plus haut niveau et d'avoir des discussions franches et constructives sur des questions qui nous concernent tous les deux», avait indiqué Antonio Costa, président du Conseil européen, cité dans un communiqué publié la semaine dernière par ses services.

La Chine joue gros : la guerre commerciale mondiale lancée par le président américain Donald Trump touche particulièrement la Chine, qui a écopé de 30% de droits de douane supplémentaires.

Terres rares, matériels médicaux...

Accompagné d’Ursula von der Leyen, cheffe de l’exécutif européen, Antonio Costa va également tenter d’obtenir un assouplissement des restrictions sur les exportations de terres rares chinoises, des éléments indispensables dans la production de téléphones portables et autres électroniques, comme les voitures électriques.

Pour rappel, la Chine occupe une position dominante sur le marché des terres rares : en 2023, le pays représentait 69% de la production mondiale des minerais de terres. Ces métaux sont massifs exportés : en 2021, la Commission européenne avait déclaré que 98% des terres rares utilisées dans l’Union européenne étaient minées en République populaire de Chine.

Les européens espèrent ainsi un accès moins restreint aux terres rares minées en Chine.

Les matériels médicaux seront aussi au cœur des discussions. La Commission européenne avait annoncé, le 20 juin, exclure les entreprises chinoises des commandes publiques dépassant cinq millions d'euros. Une mesure prise au nom des restrictions touchant les firmes européennes sur le marché chinois. En réponse, Pékin a annoncé des mesures de rétorsion similaires visant les entreprises européennes.