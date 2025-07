«Disparu des radars» : ce que l'on sait de l'avion de ligne avec 49 personnes à bord qui s'est écrasé en Extrême-Orient Russe

Près de 50 personnes sont mortes ce jeudi, après le crash d'un avion de ligne dans la région de l'Amour en Extrême-Orient russe, selon les autorités locales.

Il avait subitement «disparu des radars». Un avion de ligne avec 49 personnes à bord s'est écrasé jeudi dans la région de l'Amour, en Extrême-Orient russe, ont annoncé les autorités locales de ces territoires reculés régulièrement endeuillés par des catastrophes aériennes.

Le «fuselage en flammes» de l'appareil a été repéré par un hélicoptère des services de secours, a affirmé le ministère russe des Situations d'urgence sur Telegram.

Le Centre de protection civile de la région a affirmé sur Telegram que l'hélicoptère des secouristes n'avait pas «découvert de survivants depuis les airs» en survolant le site du crash, précisant que des équipes se rendaient au sol. Selon cette source, la carcasse de l'avion a été repérée à 16 kilomètres de la localité de Tynda.

Des accidents fréquents dans cette région reculée

Plus tôt, le gouverneur de la région, Vassili Orlov, avait annoncé que cet appareil, qui effectuait un vol entre Blagovechtchensk et Tynda, avait «disparu des radars». Les accidents d'avion et d'hélicoptère sont assez fréquents en Extrême-Orient russe, une région sauvage et reculée où de nombreux trajets doivent s'effectuer par les airs en raison des gigantesques distances à parcourir.

Un hélicoptère de type Mi-8, de conception soviétique, s'était écrasé fin août 2024 au Kamtchatka, causant la mort des 22 passagers à bord.

En août 2021, un hélicoptère Mi-8 avec 16 personnes à bord, dont 13 touristes, s'était écrasé dans un lac dans la péninsule volcanique du Kamtchatka, du fait de la mauvaise visibilité. L'accident avait fait huit morts.

En juillet de la même année, un avion de ligne s'était écrasé avec 22 passagers et six membres d'équipage à bord, alors qu'il s'apprêtait à atterrir au Kamtchatka, ne laissant aucun survivant.