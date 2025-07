Donald Trump en visite privée en Ecosse : qui était sa mère Mary Ann MacLeod, qui a connu une ascension sociale fulgurante ?

Donald Trump entame, ce vendredi 25 juillet, une visite privée en Écosse. Une terre importante pour le président américain, dont la mère Mary Ann MacLeod était originaire, puisqu’elle avait vu le jour sur l'île écossaise de Lewis.

Une des racines du président américain. Donald Trump se rend en visite privée en Écosse à partir de ce vendredi. Un voyage de quelques jours dans le pays natal de sa mère Mary Ann MacLeod.

Happy Mothers’s Day to the late Mary Anne MacLeod Trump, The Mother Of President Donald J. Trump



“Looking back, I realize now that I got some sense of my showmanship from my mother,” Trump revealed in The Art of the Deal. “She always had a flair for the dramatic and grand.”



